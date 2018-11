Nagroda w gminnym konkursie - płatnik PIT

Gmina podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej w formie loterii. Celem loterii jest zwiększenie wpływów do budżetu miasta poprzez zachęcenie osób niezameldowanych na terenie gminy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Loteria ma także docenić i nagrodzić tych, których podatek już od lat zasila budżet miasta. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych zamieszkałych na terytorium RP, które w dniu przystąpienia do loterii ukończyły 18 lat oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. złożą deklarację podatkową PIT za 2018 r. w tutejszym urzędzie skarbowym, wskazując w deklaracji gminę jako miejsce zamieszkania, a także spełniają pozostałe postanowienia i warunki regulaminu. Czy gmina będzie płatnikiem podatku dochodowego z tytułu nagrody głównej, wydanej uczestnikowi loterii promocyjnej?