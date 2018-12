Nowe ulgi podatkowe już od 1 stycznia 2019 r.

Celem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest wprowadzenie do systemu prawnego:

nowej ulgi podatkowej – „ulgi termomodernizacyjnej”, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu „Czyste powietrze” zachęcających do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych; nowego zwolnienia podatkowego (w podatku dochodowym od osób fizycznych) świadczeń otrzymanych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Zgodnie z ustawą, z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ustawa zakłada, że ulga termomodernizacyjna będzie polegała na wprowadzeniu prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulgą termomodernizacyjną zostaną objęte wydatki, które zostaną poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi wskazane w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Wprowadzenie z kolei do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowego zwolennika podatkowego świadczeń, w tym dotacji, umorzeń, pożyczek otrzymanych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW, w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, realizowanych m.in. w ramach programu „Czyste powietrze”, dotyczyć będzie budynków istniejących jak i nowobudowanych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma znaleźć zastosowanie po raz pierwszy do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

