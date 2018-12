Egzekucja świadczeń alimentacyjnych 2019 r.

Nawet 60 tys. dzieci będzie mogło dodatkowo skorzystać z funduszu alimentacyjnego – wszystko dzięki rządowej nowelizacji podnoszącej do 800 zł kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zmianom w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych. W czwartek Sejm opowiedział się za przyjęciem proponowanych rozwiązań.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od 1 października 2019 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie podniesione z 725 do 800 zł. Autorzy projektu przewidują, że dzięki tej zmianie z funduszu będzie mogło korzystać dodatkowe 60 tys. dzieci.

Nowe przepisy zobowiązują również organizatorów robót publicznych do zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Wprowadzono także rozwiązania, dzięki którym komornicy sądowi będą mogli sprawniej uzyskiwać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. W jaki sposób? Komornicy będą uzyskiwali te informacje drogą elektroniczną – z comiesięczną aktualizacją w przypadku zmian. Ponadto organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucje z diet z tytułu podróży służbowych otrzymywanych przez dłużników (do wysokości 50 proc. tych diet).

Co więcej, wprowadzono również karę grzywny dla nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają „na czarno” dłużników alimentacyjnych. Rozwiązanie to zacznie działać wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Posłowie byli niemal jednogłośni. Za przyjęciem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych opowiedziało się 426 posłów, dwóch wstrzymało się od głosu i dwóch było przeciwko.