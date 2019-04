1100 zł dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do przysługującego w 2019 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1100 zł brutto. Osobami uprawnionymi do jednorazowego świadczenia będą osoby mające w dniu 30 kwietnia 2019 r. prawo do:

1) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;

2) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

3) świadczeń, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;

5) świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięcznych kwot, o których mowa w art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

6) emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

7) rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

8) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;

9) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej;

10) świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych;

11) świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;

12) okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;

13) emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych;

14) świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych;

15) okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;

16) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Jednorazowe świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Ustawa przewiduje, że w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej będzie przysługiwało jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jednorazowe świadczenia pieniężne będą wypłacone z urzędu, w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w maju, z wyjątkami przewidzianymi do wypłaty w czerwcu i lipcu. Decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego będą wydawane i świadczenia te będą wypłacane przez właściwe organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, ZUS będzie odpowiedzialny za wydanie decyzji oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z ustawą, kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie wliczana do dochodu osób ubiegających się lub pobierających:

świadczenia z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe; świadczenia rodzinne; pomoc osobom uprawnianym do alimentów; świadczenia wychowawcze.

Kwota jednorazowego świadczenia nie będzie wliczana również do przychodu, powodującego zawieszenie prawa do renty socjalnej. Ponadto, z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

