Podwyżka dla nauczycieli dyplomowanych 2019 r.

Podwyżka pensji dla nauczycieli w tym roku o 15 proc., dodatek za wychowawstwo nie mniejszy niż 300 zł, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, dodatkowe świadczenie „na start” 1000 zł dla nauczycieli zaczynających pracę oraz skrócenie ich stażu do 9 miesięcy. To propozycje zawarte w porozumieniu przedstawionym 7 kwietnia br. przez rząd związkom zawodowym. Zachęcamy przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych do podpisania porozumienia.

Przypominamy, że od 1 września br. nauczyciele otrzymają podwyżki wynagrodzeń o blisko 10 proc, w sumie od kwietnia 2018 r. pensja zwiększy się o ponad 21 proc. Oznacza to, że w latach 2017-2019 łączny wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wyniesie od 515 zł do 706 zł.

Po wprowadzeniu podwyżki od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2 782 zł, nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł, nauczyciela mianowanego – 3 250 zł

a nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł. Natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie: dla nauczyciela stażysty – 3 338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3 705 zł, nauczyciela mianowanego – 4 806 zł,

a nauczyciela dyplomowanego – 6 141 zł.

Ponadto porozumienie pozwoli na skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r., ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł, wprowadzenie dodatkowego świadczenia dla młodych nauczycieli „na start” oraz zmniejszanie uciążliwości pracy nauczycieli wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej. Oprócz tych propozycji będziemy pracować nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Ponadto w najbliższy piątek, 26 kwietnia br. odbędzie się „Okrągły stół” edukacyjny, do udziału w którym zaproszono m.in. rodziców, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych i reprezentantów środowiska oświatowego. Szeroka formuła tego wydarzenia umożliwi wypracowanie stanowiska dotyczącego poprawy jakości funkcjonowania systemu oświaty, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniem nauczycieli.

