Czy z powodu obniżenia podatku PIT budżety samorządów będą malały?

W przytłaczającej większości samorządów przyszłoroczne wpływy z PIT i CIT będą wyższe niż w roku 2019; twierdzenie, że z powodu obniżenia podatku PIT ich budżety będą malały jest nieprawdziwe - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller komentując projekt ustawy ws. rekompensat dla samorządów.

We wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską (KO), przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Zygmuntem Frankiewiczem oraz prezydentami Łodzi – Hanną Zdanowską, Sopotu – Jackiem Karnowskim, Sosnowca – Arkadiuszem Chęcińskim i Warszawy - Rafałem Trzaskowskim. Samorządowcy poinformowali, że przyjechali do Senatu, aby złożyć na ręce marszałka przygotowany przez nich projekt ustawy ws. rekompensat dla samorządów.

Trzaskowski wskazał, że rząd realizuje swoje obietnice za pieniądze samorządów, za pieniądze głównie mieszkańców dużych i średnich miast. Jak wskazał ten ubytek w dochodzie wszystkich samorządów w Polsce to prawie 8 mld zł rocznie.

"W związku z tym składamy projekt ustawy, który ma być swoistą rekompensatą za utratę dochodów, tak żeby podwyższyć udział samorządów w podatku, tak żeby te 8 mld zł, które jest zabierane z kieszeni mieszkańców dużych i średnich miast wróciły do tych ludzi, którzy płacą podatki po to, żeby móc realizować dalej program rozwoju naszych miast" - mówił prezydent Warszawy. Dodał, że projekt zakłada zwiększenie udziału samorządów w podatku PIT. Dla dużych miast ponad 8 proc., dla gmin ok. 2 proc

Rzecznik rządu w rozmowie z PAP ocenił, że w absolutnie przytłaczającej większości samorządów w przyszłym roku wpływy do budżetów z tytułu PIT i CIT będą wyższe niż w roku 2019, w efekcie "skutecznej polityki gospodarczej kraju". "Budżety samorządów w wielu miejscach z tytułu CIT i PIT wzrosły o kilkadziesiąt procent w stosunku do 2015 r., w związku z tym sytuacja samorządów w ciągu ostatnich czterech lat bardzo się poprawiła w tym zakresie" - podkreślił.

"W związku z tym nie jest prawdziwym twierdzenie, że z powodu obniżenia podatku PIT ich budżety będą malały" - dodał Müller.

Od 1 października obowiązują nowe przepisy zakładające obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. oraz kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników. Od 1 sierpnia br. weszły w życie przepisy zwalniające od podatku dochodowego od osób fizycznych przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Przedstawiciele samorządów oraz opozycji podczas prac parlamentarnych nad tymi przepisami podnosili, że obniżka PIT przełoży się na zmniejszenie dochodów samorządów. Przedstawiciele rządu odpowiadali, że rekompensatą dla samorządów z tytułu obniżki PIT są rosnące dochody z tego podatku. (PAP)

