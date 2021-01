Jaką datę bierze się pod uwagę przy opłacie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu? Datę przelewu przez przedsiębiorcę czy datę, w którym dniu opłata wpływa na konto urzędu?

Odpowiedź: Terminem opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest data przyjęcia dyspozycji przez bank przelewu do realizacji, a nie data zaksięgowania wpłaty na rachunku gminy. Wynika to z art. 60 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stosuje się do tej opłaty, gdyż jest ona należnością publicznoprawną - co uzasadnia stosowanie analogicznych zasad, jak w prawie podatkowym.





Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł: Jaka jest data uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.