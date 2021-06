Czy pracownik samorządowy musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

Odpowiedź: Pomimo iż zasadą jest wykorzystywanie przez pracownika w danym roku kalendarzowym co najmniej jednej części urlopu wypoczynkowego, której długość wyniesie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, to jednak bez względu na wcześniejsze ustalenia zawarte w planie urlopów pracodawca nie może zmusić go do wykorzystania bieżącego urlopu.

