Samorządy uchwaliły budżety na 2022 r.

Kolejne samorządy przyjmują budżety na 2022 r. W większości z nich zaplanowany jest deficyt. Samorządy – mimo spadków wpływów z podatków w 2022 r. - inwestują w transport i zdrowie. Mówi się o podwyżkach cen biletów. Niekiedy pracownicy urzędów dostaną podwyżkę.

Część samorządów połączyła uchwalenie budżetu ze sprawą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Warszawa przyjęła budżet – czy będzie w 2022 r.podwyżka cen biletów

W czwartek 16 grudnia 2021 r. podczas sesji Rady Warszawy radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Warszawy na lata 2022-2050. Budżet Warszawy na 2022 rok wyniesie: dochody - 19,210 mld a wydatki - 21,432 mld złotych. Zadłużenie Warszawy na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 6,769 mld złotych.

"Mogliśmy się zadłużyć, ale teraz dochodzimy do ściany. W tej chwili będzie tylko gorzej. I to pomimo tego, że mamy w tym roku lepszą płynność finansową" - zaznaczył Trzaskowski. Prezydent mówił też o tym, że na budżet wpływ ma rosnąca inflacja, wysokie ceny prądu i gazu oraz materiałów budowlanych. "To wszystko uderza w finanse miasta. Musimy więc szukać oszczędności" - ocenił Trzaskowski. Zaznaczył też, że dochody z subwencji oświatowej pokrywają jedynie połowę wydatków na edukację. "A jeśli chodzi o transport to dzisiaj prawie 80 proc dopłaca miasto do komunikacji, bo tylko 21 proc. dochodu jest ze sprzedaży biletów" - dodał prezydent. Ogólnie wydatki będą mniejsze o 669 milionów zł.

Władze Warszawy oszacowały zmiany w dochodach związane z wprowadzeniem nowych ustaw. W przypadku Warszawy roczny ubytek dochodów z PIT oszacowano na kwotę 1,416 mld zł rocznie. Warszawa będzie musiała też zapłacić 100 mln więcej tzw. Janosikowego. Obniży się też dochód i wydatki o 1 mld 155 mln złotych z powodu przejęcia przez ZUS od połowy roku wypłaty świadczeń "Rodzina 500+".

W imieniu radnych klubu PiS wypowiedział się radny Dariusz Figura. "Pieniądze z Polskiego Ładu trafiają do kieszeni warszawiaków. To obywatele decydują, czy pieniądze mają trafić do ich kieszeni, czy do samorządów" - powiedział radny. Zaprezentował też, jak wyglądało wsparcie państwa dla Warszawy. "Ponad 55 procent więcej niż w latach 2010-2015 dostała Warszawa w latach 2016-2021" - podsumował radny Figura. "Dodatkowo 6,164 mld to wzrost dochodu miasta tylko z tytułu CIT i PIT" - dodał.

Budżet Krakowa na rok 2022 rok – deficyt sfinansują obligacje

7 mld 116 mln zł takie wydatki zaplanowano w przyszłorocznym budżecie Krakowa. Dochody mają wynieść 6 mld 334 mln zł. Deficyt - 782,1 mln zł - zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji oraz z wolnych środków.

Na wydatki bieżące miasto przeznaczy 5 mld 688 mln zł – najwięcej, bo prawie 1,9 mld zł na edukację. Pozostałe wydatki to 1 mld 428 mln zł, z czego 1 mld 398 mln zł Kraków przeznaczy na inwestycje. Do najważniejszych z nich należą: budowa linii tramwajowej z os. Krowodrza Górka na Górkę Narodową, z ul. Meissnera do Mistrzejowic i z Krowodrzy na Azory, modernizacja torowisk tramwajowych na al. Jana Pawła II i przebudowa na al. Solidarności, rozbudowa ulic Igołomskiej, Łokietka, 29 Listopada, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingiem P&R Bronowice.

Zwiększono finansowanie kilku programów już realizowanych przez miasto – m.in. modernizacji dróg (o blisko 3,5 mln zł), termomodernizacji gminnych obiektów oświatowych (o 1,9 mln zł), budowy chodników (o prawie 1 mln zł) i rewitalizacji boisk przyszkolnych (o 200 tys. zł).

Śląskie - ponad 1,64 mld zł wydatków w budżecie Metropolii na 2022 rok

Ponad 1,64 mld zł wydatków przewiduje budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 r., przyjęty we wtorek przez zgromadzenie Metropolii. Blisko 1,4 mld zł pochłonie komunikacja publiczna, w tym blisko 1,2 mld zł jej bieżące utrzymanie. Dochody budżetu zaplanowano na blisko 1,45 mld zł.

Kluczowe dochody w przyszłym roku będą pochodzić z: części zmiennej składek gmin członkowskich (584,6 mln zł – przede wszystkim na finansowanie komunikacji), przewidzianych ustawą metropolitalną udziałów w podatku PIT (346,9 mln zł) oraz wpływów z usług, głównie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (262,9 mln zł), a także zwrotu zapłaconego VAT w związku z wyrokiem NSA ws. opodatkowania tzw. składek zmiennych gmin (110 mln zł).

Przychody budżetu zaplanowano na 192,7 mln zł – z nadwyżki z lat ubiegłych. W budżecie zaplanowano deficyt na poziomie 192,7 mln zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych; cała nadwyżka przekracza 583,2 mln zł. Rezerwę budżetu ustalono na 10 mln zł.

Ogółem wydatki majątkowe mają przekroczyć 307 mln zł, a bieżące 1,33 mld zł.

Kluczowy punkt wydatków – 1,382 mld zł - wiąże się z organizacją transportu publicznego. Z tego 1,192 mld zł ma trafić na wydatki bieżące dotyczące organizacji komunikacji miejskiej na terenie Metropolii, a także związane m.in. z: utrzymaniem, rozwojem i unowocześnieniem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), utrzymaniem solarnych automatów biletowych i systemu automatycznego zliczania pasażerów, wdrożeniem usługi chmury publicznej oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i informatycznych w obszarze transportu publicznego.

Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, planowania, koordynacji, integracji i rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Pieniądze związkowi zapewnia m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii, a także składki gmin członkowskich.

Rzeszów - w przyjętym budżecie na 2022 r. niemal 372 mln zł na inwestycje

Niemal 372 mln zł na inwestycje zapisano w przyjętym we wtorek przez radnych miejskich budżecie Rzeszowa. Z tej kwoty m.in. 28 mln zł przeznaczonych zostanie na budowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. W przyjętym przez rzeszowskich radnych budżecie, wydatki miasta zaplanowano na poziomie prawie 1,76 mld zł. Jak podkreślił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, w budżecie są pieniądze zarówno na kontynuację trwających ważnych zadań jak i na nowe. Wśród kontynuacji wymienił m.in. budowę szkoły podstawowej i przedszkola na os. Drabinianka, w rejonie ul. Kwiatkowskiego. Na dokończenie tej inwestycji wydanych zostanie 22,2 mln zł.

„W 2022 roku zakończymy ważną inwestycję rekreacyjno-sportową – budowę praktycznie od podstaw krytego basenu przy ul. Matuszczaka. W przyszłym roku wydamy na to ponad 12,5 mln zł. 28 mln zł przeznaczymy na budowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Przypomnę, że to zadanie obejmuje powstanie parkingu podziemnego na placu Dworcowym, przebudowę ulicy Grottgera i budowę ronda u zbiegu tej ulicy z Asnyka oraz modernizację budynku dworca kolejowego” – powiedział.

Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju

W przyszłym roku dochody tamtejszego samorządu mają wynieść ok. 2,091 mld zł (o 10,7 proc. więcej w stosunku do planów dochodów budżetu na 2020 r. po zmianach na 30 września br.). Główny przyrost jest planowany w wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na poziomie 1,024 mld zł. Wartość udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona w wysokości 209 mln zł (spadek w stosunku do 2021 r. o 7,3 proc.).

Subwencja ogólna dla woj. śląskiego na 2022 r. ma wynieść 270 mln zł (wzrost rdr. rzędu 90 proc.) w tym: w części oświatowej 90,6 mln zł, w części wyrównawczej 84,9 mln zł i w części regionalnej – 94,5 mln zł. Dotacje celowe na zadania własne to 244,4 mln zł. Wydatki zaplanowano na 2,180 mld zł, w tym majątkowe 755 mln zł (34,6 proc. wydatków ogółem). Wydatki inwestycyjne to blisko 776 mln zł.

Deficyt jest planowany na 88,8 mln zł. Budżet ma być zrównoważony przychodami w kwocie 193,4 mln zł w postaci: 110 mln zł z kredytów, 16,1 mln zł ze spłat udzielonych kredytów, 67,3 mln zł z wyniku budżetu za 2020 r. i 10,8 mln zł z przychodów związanych z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Projekt zawiera również rozchód, czyli spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań – w wysokości 104,6 mln zł.

Planowany w budżecie stan zadłużenia na 1 stycznia 2022 r. sięgnie 703 mln zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 r. wynosi 37,2 proc. całkowitych dochodów województwa. Przewidziana w prognozie wielkość zadłużenia na koniec 2022 r. ma sięgnąć 708,3 mln zł (przy wskaźniku zadłużenia 34 proc. i długu na 1 mieszkańca 158 zł). Nadwyżka operacyjna na 2022 r. ma sięgnąć 477,5 mln zł.

Na przyszły rok przewidziano zaciągnięcie 110 mln zł kredytów, z czego ok. 78 mln zł na inwestycje na drogach wojewódzkich. Na spłatę wcześniejszych zobowiązań zaplanowano kredyt 78,4 mln zł.

Skarbnik Elżbieta Stolorz-Krzisz wyjaśniała, że trudno odpowiedzieć na pytanie o skutki wprowadzenia Polskiego Ładu. „Patrząc na wzrost wpływów CIT i PIT, gdzie udziały są po raz pierwszy liczone nie od wykonanych wpływów, lecz od planowanych, a te planowane w budżecie państwa są wysokie, jak również patrząc na wzrost o 94 proc. części ogólnej subwencji, na ten moment może ten duży wzrost dochodów budżetu, 11 proc., te dziury, braki, które powstaną, czy mogą powstać, są w jakiś sposób zasypane” – oceniła skarbnik. „Na dzisiaj trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał 2022 r.” – dodała.

Dolnośląskie – rekordowy budżet na 2022 r.

Ponad 1,7 mld zł to wysokość przyszłorocznego budżetu województwa dolnośląskiego, który został przyjęty przez sejmikowych radnych. To rekordowy budżet, z którego najwięcej pieniędzy – ponad 900 mln zł – zostanie przeznaczone na budowę infrastruktury drogowej i kolejowej.

W 2020 r. dochody województwa będą o 469 mln zł większe niż w 2021 r. Budżet województwa w 2022 r. osiągnie rekordową wysokość m.in. dzięki uzyskanej przez samorząd dotacji w łącznej wysokości 329 mln zł. Dzięki temu – jak podkreślają władze województwa - sfinansowane zostaną projekt związane z budową nowego szpitala onkologicznego, staże podyplomowe dla lekarzy i dentystów, czy opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu w Oławie.

Marszałek województwa Cezary Przybylski podkreślił wcześniej, że przyszłoroczny budżet ma charakter prorozwojowy i proinwestycyjny. „W przyszłym roku planujemy dochody wyższe o 469 mln zł w odniesieniu do uchwały budżetowej z roku 2021. Planujemy zatem też wyższe wydatki o 474 mln zł w porównaniu do tego roku” - powiedział marszałek. Dodał, że w przyszłym roku zarząd województwa nie planuje zaciągania kredytów na realizację inwestycji.

Największe wydatki w przyszłorocznym budżecie zapisano na transport - 917,7 mln zł. Środki te mają posłużyć m.in. na rewitalizacje linii kolejowych, na co przeznaczono przeszło 358 mln zł. W ramach wieloletnich inwestycji wyremontowane zostaną m.in.: linie kolejowe nr 345 i 308 na odcinku Mysłakowice - Kowary - Kamienna Góra; linia kolejowa nr 372 na odcinku Bojanowo - Góra Śląska, czy linia kolejowa Srebrna Góra – Bielawa.

Budżet Olsztyna na 2022 rok - podwyżki dla pracowników ratusza

Radni Olsztyna przyjęli budżet na 2022 rok, który zakłada kontynuację rozpoczętych inwestycji: budowę linii tramwajowych i modernizację hali Urania. Budżet na 2022 rok zakłada podwyżki dla pracowników ratusza i podległych mu jednostek. Pensje w ratuszu od lat nie były podnoszone i w związku z tym pracownicy ratusza publicznie przeciwko temu protestowali. W nadchodzącym roku przeciętnie płace urzędników mają być podniesione o 300 zł ale nie zadowala to zainteresowanych. Sekretarz miasta Stanisław Gorczyca przyznał na sesji, że podwyżki nie będą jednolite, że pracownicy o poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach dostaną więcej, niż ci, których kwalifikacje są bardziej powszechne. Gorczyca przyznał, że w dniu sesji wpłynęło do niego pismo od związków zawodowych w ratuszu i zapowiedział, że "wymaga ono przedyskutowania w gronie kierownictwa urzędu".

Dochody Olsztyna na 2022 r. przewidziane są na poziomie blisko 1,5 mld zł, a wydatki 1,6 mld zł. Deficyt ma wynieść 161,4 mln zł.