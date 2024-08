Związkowcy chcą dla urzędników co najmniej 50 proc. podwyżki. W porównaniu do 2023 r. stawki wzrosły o 700 zł w kategoriach od I do XV, o 800 zł w kategoriach od XVI do XVIII, o 900 zł w kategorii XIX i o 1000 zł w kategorii XX. Zdaniem związkowców rząd powinien przekierować środki budżetowe m.in. na znaczny wzrost pensji pracowników sfery budżetowej i samorządowej.

Związkowa Alternatywa w opublikowanym postulacie odniosła się do wzrostu wynagrodzeń oraz warunków zatrudniania pracowników sfery budżetowej i samorządowej. Zdaniem związkowców rząd powinien przekierować środki budżetowe m.in. na znaczny wzrost pensji pracowników sfery budżetowej i samorządowej.

Związkowcy wskazali, że wzrost płac w przyszłym roku powinien wynieść minimum 20 proc., ale - w ich ocenie - optymalna podwyżka wynagrodzeń to co najmniej 50 proc.. Podwyżkę tłumaczą tym, by praca w sferze budżetowej i samorządowej stała się konkurencyjna względem sektora prywatnego. Podkreślili, że w ciągu ostatnich pięciu lat w większości instytucji publicznych realne wynagrodzenia spadły, a to doprowadziło do wzrostu liczby wakatów na kluczowych stanowiskach urzędniczych. W ich ocenie, w samorządach sytuacja jest jeszcze gorsza. Od lat płaca minimalna rośnie szybciej niż wynagrodzenia w sektorze publicznym, co prowadzi do postępującego spadku prestiżu pracowników państwa i samorządu – coraz wyższy odsetek z nich zarabia co najwyżej minimalną stawkę - przekazano.

Stawki zasadniczego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r.

Nowelizacja ws. wynagradzania pracowników samorządowych określiła kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania. Od 1 lipca 2024 r. minimalne stawki zasadniczego wynagrodzenia wynoszą w poszczególnych kategoriach zaszeregowania od 4 000 zł do 6 200 zł. W porównaniu do 2023 r. stawki wzrosły o 700 zł w kategoriach od I do XV, o 800 zł w kategoriach od XVI do XVIII, o 900 zł w kategorii XIX i o 1000 zł w kategorii XX.