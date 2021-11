Wizja lokalna w terenie

Wizja lokalna, uregulowana w ustawie ‒ Prawo zamówień publicznych, jest szczególnym narzędziem, z którego zamawiający może skorzystać, określając warunki udziału w postępowaniu. Próżno szukać definicji legalnej tego pojęcia albo wyraźnych wymogów określonych przez ustawodawcę w tym zakresie. Jednak niezastosowanie się przez wykonawcę do wytycznych określonych w specyfikacji warunków zamówienia w tym względzie może skutkować odrzuceniem oferty, co rodzi konkretne konsekwencje w sferze proceduralnej.

Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej będzie właściwy dla wydatków związanych ze sporządzeniem kosztorysu szacunkowego na wykonanie instalacji CO i fotowoltaiki (kwota 5500 zł)?

Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zakłada m.in. uelastycznienie procesu naboru do służby cywilnej i zmiany w czasie pracy.

Wynagrodzenie rachmistrzów nie jest proste do rozliczenia. Urzędy statystyczne mają problemy z liczbą osób spisanych przez poszczególnych rachmistrzów. Rachmistrzowie stają się również ofiarami oszustw.

Prawo do dodatkowego urlopu pracownika socjalnego w kontekście urlopu wychowawczego i bezpłatnego

Dodatkowy urlopu wypoczynkowy. We wrześniu 2021 r. pracownica socjalna wróci z urlopu wychowawczego po 2,5-letniej nieobecności. Czy prawo do dodatkowego urlopu otrzyma dopiero za 3 lata? Czy urlop bezpłatny i opieka nad zdrowym dzieckiem z art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy mają wpływ na prawo do urlopu dodatkowego?