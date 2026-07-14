Zakup energii w nowej klasyfikacji budżetowej

Obecnie wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej oraz wody klasyfikowane są do § 426 „Zakup energii” zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowa klasyfikacja budżetowa przewiduje w tym zakresie dwa paragrafy: § 770 oraz § 771.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzono dwa paragrafy w których odrębnie mają być klasyfikowane zakupy energii oraz wody. Podział na nowe paragrafy wygląda następująco:

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§ 770 „Energia” - paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej (ciepło sieciowe), innych rodzajów energii oraz gazu,

§ 771 „Woda”.

Oba te paragrafy są zarówno paragrafami dochodowymi (D) jak i wydatkowymi (W), a zgodnie z symbolami grup wydatków JST przypisanymi do grupy 035 „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” – oznacza te że należą do grupy wydatków bieżących.

Klasyfikacja opłat za dystrybucję mediów

Problemem, który pojawił się jeszcze pod rządami bieżącej klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r.) jest prawidłowa klasyfikacja budżetowa opłat związanych z dystrybucją energii. W praktyce można spotkać się ze stosowaniem przez jednostki dwóch rozwiązań:

Klasyfikowanie wszystkich wydatków do jednego paragrafu – 426 Klasyfikowanie opłat za dystrybucję energii do paragrafu 426, natomiast opłat abonamentowych do paragrafu 430.

Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów, które w swoim piśmie z 5 listopada 2018 r. twierdząc, iż: (…) Odnosząc się do wydatków na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, należy zauważyć, iż zgodnie z objaśnieniami do paragrafu 426 „Zakup energii” paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Poprzez dostawę należy rozumieć dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu na podstawie właściwej umowy, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, tj. zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży. Usługa przesyłania lub dystrybucji jest zatem integralnie związana z zakupem energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu.

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Biorąc pod uwagę powyższe, w paragrafie wydatków 426 „Zakup energii” należy klasyfikować zarówno zapłatę za pobraną energię elektryczną, jak i świadczone usługi ich przesyłania lub dystrybucji (w tym opłatę abonamentową) niezależnie od tego, czy objęte są one wspólną umową czy też nie.

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Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej stanowisko Ministerstwa Finansów, zakładając iż interpretacja w tym zakresie się zmieni prawidłowym nowym paragrafem klasyfikacji budżetowej do klasyfikowania opłat za pobraną energię oraz opłat abonamentowych prawidłowy będzie paragraf 770 „Energia”.

Klasyfikacja budżetowa refaktury za media (obecny § 083)

Czy w nowym paragrafie „770 Energia” po stronie dochodów należy ujmować refundację kosztów energii w przypadku wystawienia refaktury przez jednostkę?

Paragraf „770 Energia” jest paragrafem dochodowo-wydatkowym i zgodnie z treścią tytułu paragrafu obejmuje dochody i wydatki dotyczące zakupu, sprzedaży i odsprzedaży energii. W związku z tym, w przypadku uzyskiwania przez jednostkę dochodów z tytułu refakturowania wydatków na energię, powinny być one ujmowane w paragrafie „770 Energia”.

Klasyfikacja budżetowa nadwyżki energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Czy w paragrafie „770 Energia” należy klasyfikować sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej i dokumentowanej fakturą wystawioną przez jednostkę?

Paragraf „770 Energia” jest paragrafem dochodowo-wydatkowym i zgodnie z treścią tytułu paragrafu obejmuje dochody i wydatki dotyczące zakupu, sprzedaży i odsprzedaży energii. W związku z tym, w przypadku uzyskiwania przez jednostkę dochodów z tytułu sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej i udokumentowanej fakturą wystawioną przez jednostkę, powinny być one ujmowane w paragrafie „770 Energia”.