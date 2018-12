Instruktaż: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

3. Nadpłacający ma inne zobowiązania wobec jednostki

Jeśli nadpłacający ma inne zobowiązania wobec jednostki, warto się z nim skontaktować telefonicznie lub e-mailowo w celu ustalenia, czy nie wolałby, aby przeksięgować nadpłaconą kwotę na poczet tych zobowiązań. Wymaga to jednak ze strony nadpłacającego pisemnego oświadczenia woli w tej sprawie. Jeśli przypadki nadpłat z danym płatnikiem mają miejsce często, to z uwagi na charakter dokonywanych przez niego płatności na rzecz jednostki warto zaproponować stałe oświadczenie woli w zakresie rozliczania ewentualnych nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań i stosownej informacji do płatnika w ustalonej formie.