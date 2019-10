Odprawa dla nauczyciela - paragraf 302 czy 401?

PROBLEM

Czy odprawę dla nauczyciela wypłacaną na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (brak godzin) ujmuje się w paragrafie 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”? Moim zdaniem prawidłowy będzie paragraf 302, gdyż obejmuje on m.in. wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Spotkałam się z sytuacją, w której inne jednostki stosują paragraf 401.

Odprawę dla nauczyciela wypłacaną na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela należy ująć w paragrafie 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń".

Artykuł 30 Karty Nauczyciela ustala, że wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego,

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku , o którym mowa w art. 54 ust. 5.

Wymienia się tu nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Natomiast w art. 20 Karty Nauczyciela jest mowa o przysługujących nauczycielom świadczeniach w przypadku likwidacji szkoły oraz przeniesienia w stan nieczynny .

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn związanych z likwidacją szkoły, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn związanych z likwidacją placówki, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Do takich właśnie warunków odwołują się literalnie objaśnienia do paragrafu 302. Jest tam mowa o określonych ustawowo: odprawach pieniężnych, odszkodowaniach, rekompensatach lub innych świadczeniach z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. A zatem stosowanie tego paragrafu należy uznać za zasadne.

Odp. Piotr Wieczorek

specjalista ds. rachunkowości, praktyk kontroli i certyfikowany szkoleniowiec

