Niezamykanie kont szczegółowej ewidencji podatkowej na koniec roku obrotowego

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

Konta ewidencji szczegółowej podatkowych należności budżetowych w urzędzie miejskim nie były zamykane na koniec każdego roku obrotowego. Był to błąd systemu komputerowego służącego do prowadzenia tej ewidencji. Nie przewidywał on operacji zamykania kont szczegółowych podatników. W rezultacie zawierały one ciągłe zapisy, bez wygenerowanych sald otwarcia i zamknięcia na koniec każdego roku obrotowego. Salda były generowane tylko na dzień sporządzenia wydruku. Na przykład - jeśli zadano wydruk konta podatnika za okres od stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r., to na jego kartotece były w sposób ciągły podane obroty za lata 2017-2019, z wyszczególnionym saldem:

otwarcia (BO) na 1 stycznia 2017 r.,

zamknięcia (BZ) na 30 czerwca 2019 r.

PRAWIDŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Ewidencja szczegółowa podatków i opłat lokalnych jest częścią ewidencji pomocniczej rozrachunków z tytułu dochodów budżetowych. Jest prowadzona do konta bilansowego 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" (§ 10 pkt 1 rozporządzenia w sprawie planów kont dla organów podatkowych JST). Ewidencja ta stanowi więc księgi rachunkowe jednostki (art. 13 ust. 1 pkt 3 uor). Jako takie księgi te obowiązkowo trzeba zamykać na koniec każdego roku obrotowego i otwierać na początek roku kolejnego (art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 uor).

Trwałe zamknięcie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości wprowadzania zapisów księgowych w zbiorach tworzących księgi rachunkowe (art. 12 pkt 5). Program komputerowy służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych musi zapewniać możliwość wykonania operacji trwałego zamknięcia ksiąg rachunkowych dla każdego poziomu ewidencji pomocniczej (szczegółowej i analitycznej), a także dla kont syntetycznych księgi głównej. Zanim kierownik jednostki zatwierdzi program do użytkowania, trzeba przeprowadzić testy sprawdzające, czy tak jest. Jeśli nie, oprogramowania nie należy kupować. W przypadku wykrycia tego błędu po zakupie oprogramowania można je reklamować u dystrybutora lub autora. Błąd musi być jak najszybciej usunięty. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy niezwłocznie zmienić oprogramowanie na inne, zgodne z przepisami.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli RIO

