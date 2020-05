Prawo do dodatku stażowego w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w naszej placówce od 1 kwietnia 2019 r. do chwili obecnej. W styczniu 2020 r. dostarczyła świadectwo pracy z innej szkoły, w której zatrudnienie trwało od 1 września 1999 r. do 31 grudnia 2019 r., oraz dodatkowe świadectwa pracy, na podstawie których okres zatrudnienia mógł być zaliczony do stażu w jej dotychczasowym równoległym zatrudnieniu w tej szkole. Od 1 stycznia 2020 r. jesteśmy jedyną placówką, w której nauczycielka pracuje, więc powinniśmy ponowne naliczyć jej staż pracy do dodatku za wysługę lat. Jak to zrobić, jeżeli zatrudnienie w poprzedniej szkole trwało do 31 grudnia 2019 r. przy jednoczesnym niezakończonym stosunku pracy w naszej szkole? Od jakiej daty powinniśmy naliczyć nowy dodatek stażowy dla tej osoby?

Odpowiedź: W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nauczycielka nie nabyła prawa do dodatku stażowego w Państwa szkole, gdyż było to jej dodatkowe miejsce pracy. Okres zatrudnienia w poprzedniej szkole, będącej jej podstawowym miejscem pracy, przypadający od 1 września 1999 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz zakończone okresy pracy sprzed 1 września 1999 r. szkoła ta powinna zaliczyć do dodatku stażowego nauczycielki. W wyniku ustania jej zatrudnienia w poprzedniej szkole 31 grudnia 2019 r., od 1 stycznia 2020 r. Państwa szkoła stała się podstawowym miejscem pracy tej osoby. Zatem powinni Państwo zaliczyć nauczycielce do dodatku stażowego wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia i wypłacić dodatek za wysługę lat w wysokości 20%. Dodatek ten powinien być wyrównany od 1 stycznia 2020 r.

