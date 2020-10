Urlop dyrektora rezygnującego w trakcie roku szkolnego ze stanowiska

Dyrektor szkoły w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. W międzyczasie wpłynął wniosek dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia, który upłynął 31 sierpnia 2020 r. Jednocześnie w piśmie zawarto prośbę o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia. Z dniem 30 czerwca 2020 r. zrzekł się on pełnienia funkcji dyrektora. Jak należało ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego za 2020 r., skoro 1 stycznia 2020 r. pełnił on funkcję dyrektora, ale przebywał na urlopie bezpłatnym, zaś od 1 lipca 2020 r. był nauczycielem, ale będącym na wypowiedzeniu. Dodatkowo, posiadał on zaległy „urlop dyrektorski” za rok 2019 r. - 17 dni.