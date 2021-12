Korzystanie z samochodu służbowego przez burmistrza

Korzystanie z samochodu służbowego. Czy, aby móc korzystać z samochodu służbowego do wykonywania zadań służbowych, burmistrz powinien podpisać odrębną umowę, tj. umowę o odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie? Czy taką umowę w imieniu gminy może podpisać z burmistrzem sekretarz, który podpisuje burmistrzowi również urlopy, delegacje? Czy jednak umowa taka jest zbędna, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o samorządzie gminnym wskazujące, że burmistrz gospodaruje mieniem komunalnym? Czy ewentualnie do podpisania takiej umowy sekretarz powinien posiadać stosowne upoważnienie?

Korzystanie z samochodu służbowego

Odpowiedź: Co do zasady przepis art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wskazuje, że to wójt (odpowiednio burmistrz, prezydent miasta) gospodaruje mieniem komunalnym gminy (w tym, w przedmiocie pytania, np. samochodem służbowym stanowiącym składnik mienia gminy). Tym samym mienie zostało powierzone burmistrzowi na mocy przepisów prawa i na tej podstawie ponosi on odpowiedzialność za to mienie. W tym kontekście nie ma uzasadnienia do stosowania dodatkowo środka zabezpieczającego w postaci odrębnej umowy o odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie (tak jak miałoby to uzasadnienie wobec każdego innego pracownika urzędu, na którego odpowiedzialność materialna zostałaby scedowana właśnie na podstawie takiej umowy).

(…)

Krzysztof Adamczyk

