Konsekwencje zmniejszenia wymiaru etatu pracownika urzędu

W związku ze zmianami organizacyjnymi pracy urzędu podjęto decyzję o zmniejszeniu etatów pracowników obsługi. Nie zmieniono im jednak zakresów czynności i zachowano dotychczasową ilość obowiązków. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy? Jakimi kryteriami powinien kierować się pracodawca przy typowaniu pracowników do redukcji etatów?

Odpowiedź: Jeżeli następuje obniżenie etatu, to w konsekwencji należy zmniejszyć ilość pracy. Jeśli pracownik świadczy pracę w ilości takiej samej, jak podczas pracy na cały etat, wówczas może on wystąpić do sądu o dopłatę do wynagrodzenia wraz z odsetkami.





