Czy w służbie cywilnej można stosować pracę zmianową?

Praca zmianowa w służbie cywilnej? Takie rozwiązanie jest możliwe w określonych przypadkach. Oto najważniejsze zasady!

Praca zmianowa ze względu na szczególne zadania

Ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań na stanowisku pracy dyrektor generalny urzędu może ustalić rozkład czasu pracy członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na tym stanowisku pracy tak, aby przewidywał pracę zmianową. Przypada ona wówczas między godziną 6.00 jednego dnia a godziną 6.00 następnego dnia i odbywa się w systemie czasu pracy, który ma zastosowanie do tego pracownika czy urzędnika.

Istnieje też możliwość ustalenia w rozkładzie czasu pracy członków korpusu służby cywilnej (komórki organizacyjnej lub na stanowisku pracy) jako dnia pracy dnia tygodnia, który standardowo nie jest dniem pracy w urzędzie. Dotyczy to również dnia wolnego wyznaczonego przez Prezesa Rady Ministrów, podlegającego odpracowaniu. Takie rozwiązanie stosuje się ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej w komórce organizacyjnej lub na stanowisku pracy. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia są uzasadnione potrzeby urzędu.

Dzień wolny za święto w sobotę w 2026 r.

Pamiętajmy, iż każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Prezes Rady Ministrów wyznacza zatem członkom korpusu służby cywilnej dni wolne od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

Przykład Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 2026 r.) przypada w sobotę. W takim przypadku członkom korpusu służby cywilnej przysługuje inny dzień wolny od pracy. Prezes Rady Ministrów wyznaczył go na piątek, 14 sierpnia 2026 r. Z kolei za drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) członkowie korpusu służby cywilnej otrzymają dzień wolny 28 grudnia 2026 r.

Ponadto Prezes Rady Ministrów może wyznaczać członkom korpusu służby cywilnej dni wolne podlegające odpracowaniu.

Materiał powstał na podstawie artykułu Ewy Łukasik, opublikowanego w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Podstawa prawna art. 85, art. 97, art. 97a ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j. t. Dz.U. z 2024 r. poz. 409; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 1661); art. 132, art. 133, art. 140, art. 1401, art. 143, art. 144, art. 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25); § 2–5 zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów z 23 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów (M.P. z 2023 r. poz. 1189); zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M. P. z 2026 r., poz. 36).

