Wpis OPP do KRS warunkuje zwolnienie z podatku od nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na odmowę zmiany decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 rok. W uzasadnieniu omawianego wyroku przedstawiono następujący tok sprawy. Skarżąca spółka wniosła o zmianę decyzji wymiarowej z września 2014 roku w sprawie podatku od nieruchomości za 2014 rok.

Podstawę wniosku stanowiła umowa użyczenia z października 2014 r. pomiędzy Spółką a fundacją, wpisaną do KRS. Zdaniem spółki przedmiotowa umowa stanowiła zmianę okoliczności faktycznych zaistniałą po doręczeniu decyzji wymiarowej, która miała wpływ na określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Skarżąca twierdziła, że – wobec przekazania nieruchomości fundacji – spełnione zostały przesłanki zastosowania w odniesieniu do spornej nieruchomości zwolnienia podatkowego określonego w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z treścią powołanego przepisu, ze zwolnienia korzystają bowiem nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Zdaniem strony na terenie spornej nieruchomości fundacja faktycznie wykonywała działalność pożytku publicznego.

Wójt, po przeprowadzeniu oględzin nieruchomości, odmówił zmiany decyzji w sprawie określenia wysokości podatku. Organ wskazał, że w trakcie postępowania podatkowego zebrano szereg dowodów wskazujących, iż sporne obiekty nie były i nie są zajęte na działalność statutową organizacji pożytku publicznego, a zatem nie mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie utrzymało w mocy rozstrzygnięcie wójta. Okazało się, że dzierżąca nieruchomość fundacja nie była w 2014 r. organizacją pożytku publicznego, a taki status ma przyznany dopiero od marca 2015 r. Ponadto nie stwierdzono żadnej aktywności wskazującej na faktyczne zajęcie nieruchomości na jakąkolwiek działalność statutową fundacji. Sąd I instancji podzielił pogląd organów podatkowych, że po doręczeniu decyzji wymiarowej w podatku od nieruchomości za 2014 r. nie nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na określenie wysokości zobowiązania podatkowego za ten okres.

Fundacja w 2014 r. nie miała statusu organizacji pożytku publicznego, umowa użyczenia nie doprowadziła do faktycznego przeniesienia posiadania części nieruchomości na rzecz fundacji, a więc nie została spełniona przesłanka zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 14 u.p.o.l. („zajęcie” nieruchomości na działalność pożytku publicznego). Wyszło na jaw, że nieruchomość to nieczynny „klasyczny” ośrodek wczasowo wypoczynkowy, będący nadal w posiadaniu skarżącej i związany z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. NSA – utrzymując w mocy wyrok WSA – uznał za nieuzasadniony argument skarżącej, że w związku z zawarciem umowy użyczenia nie była i nie mogła być prowadzona przez nią działalność gospodarcza. NSA potwierdził zasadność stanowiska, wedle którego przepis art. 7 ust. 1 pkt 14 u.p.o.l. skutek zwolnienia podatkowego wiąże z posiadaniem przez podmiot władający nieruchomością statusu organizacji pożytku publicznego (z kolei uzyskanie tego statusu ustawodawca łączy z chwilą dokonania właściwego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym). W omawianej sprawie umowa użyczenia nie mogła zatem uzasadniać zmiany decyzji wymiarowej za 2014 r., bowiem fundacja nie mając wtedy jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego, nie mogła - jako taka - „zająć” nieruchomości na cel z art. 7 ust. 1 pkt 14 u.p.o.l. Wobec tego podstawy do zmiany decyzji wymiarowej nie zachodziły. Wyrok jest prawomocny.

