Zwolnienie podatkowe przy utrzymaniu dróg publicznych

Treść tego przepisu wskazywała, że zwolnione z podatku były grunty i budynki wykorzystywane na działalność gospodarczą polegającą jedynie na eksploatacji autostrad płatnych, a nie dotyczyło to działalności gospodarczej polegającej na utrzymaniu pozostałych kategorii dróg publicznych.

Wprawdzie istniało kilka orzeczeń sądów administracyjnych, które wskazywały, że nawet w takim brzmieniu przepisów, nie powinno się pobierać podatku od nieruchomości od przedsiębiorców świadczących usługi na gruntach zajętych pod pasy dróg publicznych (zob. wyrok WSA w Łodzi z 13.10.2010 r. sygn. I SA/Łd 780/10).

Jednak większość wyroków, w tym wyroków NSA, podkreślało, że istotne znaczenie odgrywa literalna treść zwolnienia. Nowy przepis rozszerzy obecny zakres wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości i spowoduje, że niezależnie od stanu prawnego konkretnej nieruchomości, na której położona jest droga publiczna, projekty PPP związane z utrzymaniem i eksploatacją drogi publicznej, nie będą obciążone podatkiem od nieruchomości za grunt i budowle zlokalizowane w pasie tej drogi.

Nadal opodatkowane pozostaną jednak grunty i budowle w pasie drogi publicznej wykorzystywane do innych rodzajów działalności gospodarczej np. do prowadzenia stacji paliw lub moteli. Jednocześnie dodano przepis wskazujący, że omawiane zwolnienie stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej lub pomocy de minimis. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że ma ono na celu wykluczenie występowania pomocy publicznej, przez zapewnienie, że zobowiązania finansowe strony publicznej wobec partnera prywatnego zostaną odpowiednio pomniejszone tak, by partner prywatny wynagradzany był na zasadach rynkowych.

W razie braku wyliczenia niepobranej kwoty podatku do wynagrodzenia partnera prywatnego, kwota ta będzie stanowiła dla niego pomoc de minimis lub pomoc publiczną, której przyznanie musi nastąpić zgodnie z warunkami udzielania tej pomocy i w razie potrzeby zostać notyfikowane KE. Omawiana nowelizacja z 5 lipca 2018 r. została podpisana przez Prezydenta 7 sierpnia 2018 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

