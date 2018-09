Stawka VAT na prace budowlane w domu pomocy społecznej

ODPOWIEDŹ:

Tak, wykonanie wskazanych prac budowlanych jest opodatkowane VAT według obniżonej stawki 8%.

UZASADNIENIE:

Roboty budowlane są opodatkowane VAT według stawki 8% lub 23%. Obniżona stawka 8% ma zastosowanie do robót budowlanych stanowiących budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zob. art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z 11 marca 20014 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). W pozostałym zakresie roboty budowlane opodatkowane są VAT według stawki podstawowej 23%.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, między innymi, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12 (zob. art. 41 ust. 12a ustawy o VAT). Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się zaś budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11 (zob. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT). Mając to na uwadze, wskazać należy, że dział 11 PKOB obejmuje, między innymi, klasę 1130 obejmującą budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej. Powoduje to, że roboty budowlane dotyczące domów opieki społecznej są opodatkowane VAT według obniżonej stawki 8%. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 marca 2013 r. (sygn. akt ILPP1/443-25/13-4/AWa; uzasadnienie - patrz: Interpretacje), czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 grudnia 2015 r. (sygn. akt ITPP1/4512-949/15/JP).

INTERPRETACJE

(…) dobudowa kotłowni połączonej przejściem do Domu Opieki Społecznej w ramach jego rozbudowy w obiekcie budowlanym zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest - zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy - stawką podatku VAT w wysokości 8%, pod warunkiem że przedmiotowe usługi wykonane były w ramach czynności wskazanych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu

z 25 marca 2013 r., sygn. akt ILPP1/443-25/13-4/AWa

Dotyczy to również wskazanego przypadku. A zatem wykonanie prac budowlanych, o których mowa, jest opodatkowane podatkiem VAT według obniżonej stawki 8%.

PODSTAWA PRAWNA

art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62)

