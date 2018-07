Split payment w budżecie

W dniu 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Pominę rozważania o tym co to jest split payment i jaki wpływ na biznes będzie miała podzielona płatność. Za to zwrócę uwagę, że regulacje te dotyczą też jednostki finansów publicznych, np. jednostki samorządu terytorialnego.

Trzeba zauważyć, że zgodnie z przepisami mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. Uważam jednak, że jednostki finansów publicznych, zwłaszcza państwowe będą go używać. W końcu nie po to Minister Finansów go wprowadzał by jednostki finansów publicznych go nie stosowały. Zwłaszcza państwowe. Natomiast jestem ciekawy, czy będzie szerzej stosowany przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki finansów publicznych stosują przepisy dotyczące podzielonej płatności na tych samych zasadach co inni podatnicy VAT, z tym zastrzeżeniem, że podatnik będący państwową jednostką budżetową dysponuje środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT prowadzonych dla rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

Oznacza to według mnie dwie rzeczy.

Po pierwsze stosowanie (lub nie stosowanie) split payment przez jednostki finansów publicznych, będzie miało według mnie kluczowe znaczenie dla upowszechnienia się (lub nie) tego rozwiązania w obrocie gospodarczym. Jeżeli jednostki finansów publicznych będą stosować split payment, to na zasadzie domina, rozwiązanie to szybko zacznie być masowo stosowane w obrocie gospodarczym.

Po drugie podzielona płatność wpłynie na proces zwrotu VAT np. dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponieważ często chodzi tu o wielomilionowe kwoty, może to teoretycznie powodować pewne zaburzenia płynności. Na pewno może to być wykorzystywane przez Ministra Finansów jako jeden ze środków „zachęcających” jednostki samorządu terytorialnego do szerokiego stosowania podzielonej płatności.

Najbliższe miesiące powinny odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące podzielonej płatności.