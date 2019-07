Faktura VAT-RR - jak prawidłowo ją wystawić i rozliczyć

ODPOWIEDŹ:

W przedstawionej sytuacji gmina jest nie tyle obowiązana do naliczenia VAT, co zobowiązana do wypłaty nabywcy kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku (oraz wykazania tej kwoty na wystawionej fakturze VAT-RR). Należność za produkty rolne obejmująca tę kwotę niekoniecznie musi zostać przelana na konto sprzedawcy.

reklama reklama



UZASADNIENIE:

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. W takich przypadkach nabywca jest obowiązany wystawić tzw. fakturę VAT-RR

Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, opodatkowanych tym podatkiem, wynosi obecnie 7%.

A zatem w przedstawionej sytuacji gmina jest nie tyle zobowiązana do naliczenia VAT, co do wypłaty nabywcy kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku (kwota ta powinna również zostać wskazana na wystawionej przez gminę fakturze VAT-RR). Należność za produkty rolne obejmująca tę kwotę niekoniecznie musi zostać przelana na konto sprzedawcy. W grę wchodzi również jej przekazanie w inny sposób (w tym w gotówce), jednak wówczas zryczałtowany zwrot podatku nie będzie mógł zostać przez gminę odliczony (zob. art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT).

Należność za produkty rolne niekoniecznie musi zostać przelana na konto sprzedawcy, jednak jej przekazanie w inny sposób wyklucza odliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku.

Zapewne jednak zakup przedmiotowych kwiatów nie jest związany z działalnością opodatkowaną gminy (co również wyłącza możliwość odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku), a więc kwestia ta nie jest dla gminy istotna.

PODSTAWA PRAWNA

art. 115, art. 116, art. 146aa pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 675)

©℗

TOMASZ KRYWAN

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków