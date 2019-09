Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Zgodnie z nowym art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem, fakturę na rzecz podatnika VAT wystawiać się będzie wyłącznie wówczas, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży będzie zawierać numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Taka zmiana wymusi na nabywcach konieczność jasnego zadeklarowania już w momencie zakupu, czy dokonują transakcji w charakterze podatnika VAT (a więc na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej), czy też występują jako konsumenci (a zakup dokonywany jest na potrzeby prywatne). Dotyczyć to będzie przede wszystkim osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jak podkreśla ministerstwo finansów nowe rozwiązanie nie ograniczy prawa do wystawienia faktury, a jedynie ureguluje kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przepisy mają wymusić konsekwencję u nabywców – jeżeli dany podmiot dokonuje zakupu jako podatnik (a nie jako konsument), to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. Nabywca nie może bowiem dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. Co więcej, nabywca nie może dokonywać dowolnej zmiany w tym zakresie już po dokonaniu transakcji (zdaniem ministerstwa, na gruncie VAT, towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej)[1].

Po wejściu w życie omawianych przepisów sprzedawcy będą mieć dwie możliwości, tj. będą mogli:

1. zaewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej (posiadającej funkcję umieszczenia NIP na paragonie) i wydać paragon z NIP, a w okresie późniejszym wystawić fakturę (na żądanie podatnika VAT), albo

2. udokumentować transakcję wyłącznie fakturą (na żądanie podatnika VAT).

Każda z przedstawionych sytuacji będzie wymagać od nabywcy-podatnika VAT, który chce otrzymać fakturę identycznego zachowania tj. poinformowania sprzedawcy, że dokuje nabycia jako podatnik VAT i jest zainteresowany otrzymaniem faktury. Po przekazaniu takiej informacji możliwe będzie zastosowanie jednego z dwóch wymienionych wyżej rozwiązań.

Dodać należy, że opcja udokumentowania sprzedaży wyłącznie fakturą, będzie dotyczyć przede wszystkim sprzedawców, których kasy fiskalne nie będą posiadać funkcji zamieszczenia NIP na paragonie (jak informuje ministerstwo finansów, wprowadzenie nowych regulacji nie wiąże się z koniecznością wymiany kas).

Na zakończenie należy wskazać, że w celu zapewnienia przestrzegania nowych reguł, ustawodawca wprowadził stosowne sankcje. I tak sankcja dodatkowego zobowiązania podatkowego została przewidziana, gdy:

1. sprzedawca wystawi fakturę dokumentującą transakcję, która wcześniej została zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy, ale paragon nie zawiera NIP nabywcy,

2. nabywca ujmie wadliwą fakturę w rejestrze zakupów (a więc fakturę wystawioną do paragonu bez NIP).

W każdym z wymienionych przypadków sankcja wyniesie 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Przedstawiona zmiana będzie wymagać – zarówno od sprzedawców, jak i nabywców – zachowania dużej staranności przy dokumentowaniu transakcji. W szczególności chodzi o konieczność wyeliminowania przypadków omyłkowej rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, gdy ta sama sprzedaż dokumentowana będzie fakturą

Michał Kostrzewa

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych

