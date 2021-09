Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

Odpowiedź Słusznie spółka rezygnuje z oznaczania symbolem TP transakcji dokonywanych na rzecz gminy oraz burmistrza gminy. Powiązania z nimi wynikają bowiem wyłącznie z powiązania z gminą (jednostką samorządu terytorialnego). Powyższe nie wyłącza natomiast obowiązku oznaczania symbolem TP transakcji, w których nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Uzasadnienie Z dniem 1 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to przewiduje, między innymi, obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 rozporządzenia). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT (nie ma natomiast obowiązku stosowania oznaczenia TP na wystawianych fakturach; tego typu obowiązek nie został wprowadzony). Jednym z takich oznaczeń jest oznaczenie „TP". Oznaczenie to powinno być stosowane do transakcji stanowiących sprzedaż w przypadku istnienia powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (zob. § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Od 1 lipca 2021 r. z przepisów wynika przy tym wprost, że oznaczenia TP nie stosuje się do oznaczania dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami (zob. dodany § 10 ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług; wcześniej wynikało to jedynie ze stanowiska zajętego przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 27 października 2020 r. - sygn. DPAT1.054.1.2020; pismo to stanowiło odpowiedź na interpelację poselską nr 12443). W świetle powyższego uważam, że słusznie spółka rezygnuje z oznaczania symbolem TP transakcji dokonywanych na rzecz gminy oraz burmistrza gminy. Powiązania z nimi wynikają bowiem wyłącznie z powiązania z gminą (jednostką samorządu terytorialnego). Powyższe nie wyłącza natomiast obowiązku oznaczania symbolem TP transakcji, w których nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). W tych przypadkach powiązania nie wynikają bowiem albo nie wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami. Słusznie zatem w tym zakresie spółka będzie nadal stosowała oznaczenie TP. Podstawa prawna: § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988) Tomasz Krywan Porada pochodzi z kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX >>

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT