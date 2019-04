Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2019 r.

Najszersze zmiany wprowadzono w związku z wejściem w życie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauki

Dodano rozdział „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”

Dodano rozdział „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Zmiany dotyczą niektórych opisów np. zasiłków okresowych, celowych, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.

Jak już zostało wspomniane najwięcej zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych związana jest z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W tym zakresie dział "730 Nauka" otrzymał brzmienie "730 Szkolnictwo wyższe i nauka 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 72.11-72.20, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60". Ponadto uchylono dział "803 Szkolnictwo wyższe".

W zakresie szkolnictwa wyższego w załączniku nr 2 do omawianego rozporządzenia dział "730 - Nauka" otrzymał następujące brzmienie:

"Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

73007 Współpraca z zagranicą

73008 Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

73009 Działalność Narodowego Centrum Nauki

73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

W rozdziale tym ujęte zostały środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.), z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: "73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk" i "73095 Pozostała działalność".

73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego

Ponadto zmieniono środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

73014 Działalność dydaktyczna i badawcza

W rozdziale nie zostały uwzględnione środki na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową:

73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową

73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

73017 Fundusz Kredytów Studenckich

73018 Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

73078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

73079 Pomoc zagraniczna

Jak już zostało wspomniane zmienione zostały opisy niektórych rozdziałów oraz paragrafów. W tym miejscu należy wymienić rozdział 85214, paragrafy dochodowe oraz wydatkowe, czyli 224, 225, 654 i 655, paragraf 405, jak również 444.