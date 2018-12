Klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych - różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606

Jednostka w 2018 r. kupiła klimatyzatory (koszt: 6000 zł za 1 sztukę). W obowiązującej polityce rachunkowości jest określone, że pozostałe środki trwałe to środki o wartości od 500 zł do kwoty nieprzekraczającej 10 000 zł. Zgodnie z tą zasadą, zakupione klimatyzatory zakwalifikowane zostały do pozostałych środków trwałych (konto 013) i sfinansowane z § 421. Czy jest to prawidłowe księgowanie?

Odpowiedź: Nie, przedstawione stanowisko nie jest prawidłowe, właściwa klasyfikacja zakupu klimatyzatorów to § 605 lub § 606 w zależności od wartości oraz przeznaczenia zakupionego pozostałego środka trwałego.

