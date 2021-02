Terminy składania sprawozdań JST w pierwszym kwartale 2021

Sprawozdania JST - do kiedy?

10 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ.

15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50.





17 lutego - termin złożenia przez j.s.t. do RIO sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

22 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań za 2020 rok w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

- rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

- rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;

- rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-ST;

- rocznego sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – Rb-PDP;

- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;

- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;

- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.

22 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ miesięcznych sprawozdań za styczeń 2021 r.:

- z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;

- z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S.

23 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;

- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ*;

- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;

- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN*

*Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN w przypadku, gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

Sprawozdania w aplikacji BeSti@ w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

25 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań na formularzach dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):

1 marca - termin złożenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1871 ze zm.).



Sprawozdanie przekazywane jest do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem RIO. Wzór ww. sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej UOKiK.

Źródło: RIO w Opolu