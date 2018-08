Zmiany w Służbie Ochrony Państwa 2018 r.

Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730), zmierzających do uelastycznienia systemu dodatków, stanowiących jeden z elementów systemu uposażeń funkcjonariuszy, przez wskazanie łącznego limitu ich wysokości - 75% uposażenia zasadniczego - niezależnie od rodzaju dodatku.

Ustawa wprowadza roczny termin, w miejsce dotychczasowego sześciomiesięcznego, dla określenia wysokości dodatku specjalnego dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Nowelizacja modyfikuje ogólnego poziom limitu wydatków przeznaczanych na funkcjonowanie Służby Ochrony Państwa. W latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosił 3 673 180 tys. zł.

Ustawa zawiera także przepis obligujący Komendanta Służby Ochrony Państwa i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do ustalenia w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. wysokości dodatku specjalnego w sposób określony przepisami niniejszej nowelizacji, na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

Ponowne ustalenie wysokości dodatku specjalnego nie jest wymagane w sytuacji, gdy wysokość dodatku specjalnego nie ulega zmianie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

