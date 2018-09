Czy będzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych?

Pracujemy nad nową koncepcją prawa zamówień publicznych, w której stawiamy na małych i średnich przedsiębiorców - powiedział we wtorek Hubert Nowak, p.o. prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dodał, że chodzi o to, by MSP jeszcze aktywniej uczestniczyły w podziale tego rynku.

Nowak uczestniczył w obywającym się w Warszawie spotkaniu z przedsiębiorcami z cyklu "Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany".

To seria konferencji prowadzonych w całej Polsce, w trakcie których przedstawiciele małych i średnich firm dowiadują się o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia sektora MŚP. Organizatorem wydarzenia są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami – Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

Nowak, mówiąc o ułatwieniach jakie niesie ustawa o zamówieniach publicznych zaznaczył, że chodzi o to, by umożliwić małemu przedsiębiorcy uzyskanie zmówienia "w starciu z dużym wykonawcą".

"Pracujemy nad nową koncepcją prawa zamówień publicznych. W tej koncepcji i w tych założeniach jest bardzo jasny wydźwięk: postawienie na małych i średnich przedsiębiorców, postawienie na start-upy" - deklarował. Podkreślił, że ma to sprzyjać aktywności małych przedsiębiorstw w zakresie zamówień publicznych.

"Równolegle prowadzimy projekty związane z informatyzacją zamówień publicznych" - zaznaczył. Wyjaśnił, że tworzone w jego ramach elektroniczne narzędzia, w przyszłości zapewnią każdemu małemu przedsiębiorcy równy, bezkosztowy dostęp do zamówień publicznych. Podkreślił, że wszystkie te działania zmierzają do tego, by firmy z sektora MSP mogły być beneficjentem w zakresie pieniędzy publicznych.

Jak zaznaczył biorący udział w konferencji Marek Niedużak z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Konstytucja Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw, które mają ułatwiać prowadzenie działalności przedsiębiorcom, niesie duże zmiany prawne, na które przedsiębiorcy czekali od lat. Wskazał m.in. na zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej i zasadę "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. "Administracja nie może zakładać, że przedsiębiorca działa nieuczciwie lub niezgodnie z prawem" - mówił. Dodał, że organ administracji nie może też ograniczyć uprawnień przedsiębiorcy na podstawie faktów, co do których nie zebrał wystarczająco silnych dowodów.

Podkreślił, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy Rzecznika MSP, który ma się zajmować relacjami na linii państwo - mały i średni przedsiębiorca. W zależności od problemu rzecznik może, jak wyjaśnił, zwrócić się o wydanie objaśnień prawnych czy wnieść do SN czy NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. "Może też pomóc w mediacji z urzędem albo wnieść o wszczęcie postępowania w sprawie przedsiębiorcy, np. o stwierdzenie nieważności decyzji" - mówił. Podkreślił, że rzecznik to reprezentant, z którym można się spotkać i zgłaszać swoje postulaty.

Niedużak wskazał też na rozwiązania ważne dla osób, które prowadzą działalność w formie jednoosobowej. Są to np. ulga na start (czyli zwolnienie przedsiębiorcy przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności z płacenia składki na ubezpieczenie społeczne) i działalność nierejestrową. Ta ostatnia, jak wyjaśnił, to rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą albo tych, które dorabiają. "Ułatwieniem jest to, że można prowadzić działalność bez konieczności rejestracji w CEIDG, bez NIP czy REGONU, prowadzić skomplikowanej rachunkowości" - mówił.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Enterprise Europe Network, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiadali na pytania przedsiębiorców. (PAP)

