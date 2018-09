Interpretacja warunków udziału w postępowaniu - wyrok KIO 21/18

Warunek ustanowiony przez zamawiającego

Jednym z ustanowionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, było zrealizowanie co najmniej dwóch zadań polegających na kompleksowym sprzątaniu pływalni krytej:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,

2. o wartości zadania minimum 200.000 zł brutto,

3. które wykonywane były w okresie co najmniej kolejnych 10 miesięcy.

Przywołany warunek na skutek wniesienia odwołania został poddany interpretacji przez KIO.

Zarzut odwołującego

Odwołujący zarzucił zamawiającemu niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wybór oferty najkorzystniejszej, która to czynność warunkowana była w sposób bezpośredni zaniechaniem wykluczenia wykonawcy niespełniającego postawionego w postępowaniu warunku udziału w postępowaniu. W ocenie odwołującego jedna z wskazanych przez wykonawcę usług nie była wykonywana w wymaganym przez zamawiającego okresie 10 miesięcy. Odwołujący podniósł, że „usługa wskazana w pozycji 2 wykazu, nie spełnia wymogów, które zostały określone przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…) Wbrew informacjom zawartym w wykazie oraz załączonych referencjach usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiekcie położonym przy ul. P. 22 w W. nie jest wykonywana przez E.L. od dnia 1 stycznia 2017 r. Szczególnie istotnym jest jednak to, że na dzień upływu terminu składania ofert E.L. nie świadczył tej usługi w okresie co najmniej kolejnych 10 miesięcy”. W uzasadnieniu powyższego odwołujący podniósł, że „zgodnie z informacjami posiadanymi przez odwołującego E.L. faktycznie realizował podobną usługę na rzecz tego zamawiającego (w terminie 1 stycznia 2017 r. – przypis K.R), niemniej jednak było to zadanie w całości odrębne od tego, które zostało mu później zlecone na podstawie opublikowanej w dniu 13 lutego 2017 r. informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Usługi, które były świadczone przez E.L. od dnia 1 stycznia 2017 r., były realizowane na podstawie odrębnej od zawartej w wyniku przetargu umowy; nie były ze sobą w żaden sposób połączony, zwłaszcza w taki, który uprawniałby do traktowania obydwu kontraktów jako jedno zadanie”.

Stanowisko KIO

Krajowa Izba Odwoławcza w odniesieniu do zarzutów odwołującego podniosła, że w treści warunku posłużono się pojęciem „zadania”. „Zamawiający nie uszczegółowił tego określenia w dokumentacji przetargowej, ani nie podał jego rozumienia na potrzeby przedmiotowego postępowania. (…) W związku z tym w ocenie Izby dla ustalenia jego znaczenia należy przyjąć jego rozumienie potoczne czyli jako coś co należy lub należało wykonać. Z dokumentacji przetargowej nie wynika założenie przyjęte przed odwołującego, że określenie »zadanie« należy utożsamiać z pojęciem »umowy«. Izba przychyliła się do stanowiska przystępującego »zgodnie z którym wykonawca może wykazywać swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie «.

W uzupełnieniu KIO „jako własne przyjęła stanowisko przystępującego, że w doktrynie i orzecznictwie przyjęto za dopuszczalne by wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie, chyba że instytucja zamawiająca wykluczyła taką możliwość na podstawie wymogów związanych z przedmiotem i celami danego zamówienia publicznego oraz proporcjonalnych względem nich (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Jeżeli zatem instytucja zamawiająca nie przewidziała wyraźnie w dokumentacji przetargowej możliwości powołania się przez oferenta na dwie lub większą liczbę umów jako na jedno zamówienie, ale też nie wyłączyła takiej możliwości to zgodnie z ww. wyrokiem jest to dopuszczalne”.

