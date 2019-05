Podczas przygotowywania sprawozdań finansowych kwota ta została na koncie księgowym jako nadpłata przekazana do gminy. Ta kwota po stronie gminy również się pojawia jako kwota do rozliczenia z naszą jednostką. Czy organ prowadzący powinien nam te pieniądze przekazać w tym roku? W jaki sposób zaksięgować w naszych księgach w 2019 r. te środki dotyczące 2018 r.? Czy potraktować je jako rozliczenie kosztów, czy jako dochody w 2019 r.? Czy te pieniądze, oddając ponownie do organu prowadzącego w 2019 r., należy pokazać w Rb-27S? Jeśli tak, to jako jakie dochody ?

Odpowiedź: Rozrachunki z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych powinny zostać rozliczone między jednostkami. Sposób ewidencji środków finansowych, które są zwracane na rachunek państwowej jednostki budżetowej, został określony zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Podzielona płatność - rozliczenie nadpłaty przekazanej do gminy

