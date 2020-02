Urzędowy wzór zawiadomienia o zapłacie na inny rachunek bankowy niż ujęty na białej liście - ZAW-NR

Zakres regulacji

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. został ustalony wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 2530) - ZAW-NR.

Zastosowanie w praktyce

1. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.

2. Zawiadomienie na ustalonym wzorze składa się w sytuacji, gdy zapłata należności z faktury VAT opiewającej na kwotę wyższą niż 15 000 zł zostanie przelana na inny rachunek bankowy kontrahenta niż wskazany na białej liście podatników VAT. Limit 15 000 zł dotyczy wartości transakcji, a nie kwoty wskazanej na fakturze. Limit odnosi się do kwoty brutto.

3. Zawiadomienie składa się w ciągu 3 dni od dnia złożenia polecenia przelewu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, a nie dla nabywcy. Chodzi tu o 3 dni kalendarzowe, a nie robocze (np. jeśli jednostka wyśle przelew w piątek, to na zawiadomienie ma czas do poniedziałku).

Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli