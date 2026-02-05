Centralny Rejestr Umów w 2026 r. Brak minimalnego limitu sporym zaskoczeniem

Centralny Rejestr Umów JSFP rozpocznie pracę już od 1 lipca 2026 r. Nowe przepisy wzbudziły kontrowersje wśród samorządowców. Chodzi tu szczególnie o usunięcie z ustawy limitu 10 000 zł. Był on uzgodniony ze stroną samorządową w projekcie ustawy nowelizującej.

Parlament zdecydował się na rozwiązanie, którego trudno było się spodziewać jeszcze kilka miesięcy temu. Pomimo odmiennych ustaleń z samorządowcami (co do projektu ustawy) w finalnej ustawie nowelizującej nie ma limitu 10 000 zł dla wartości umów podlegających ujawnieniu w Centralnym Rejestrze Umów JSFP. Przepisy nie dają też prawa do określenia tego limitu przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, gdyż może on w ten sposób określić jedynie sposób ustalenia wartości umów objętych CRU.

REKLAMA

REKLAMA

Centralny Rejestr Umów - podstawa prawna

Kluczowymi przepisami dla samorządów jest art. 34 i dodane nowelizacją art. 34a–34d ustawy o finansach publicznych. Ale tak ważna instytucja nie została wprowadzona przez bezpośrednią nowelizację tej ustawy. CRU wprawdzie działa na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, jednak źródłową ustawą, która powołuje tę instytucję do życia, jest ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). Właśnie ta ustawa była kilka razy zmieniana w okresie ostatnich lat (głównie w związku z kolejnymi przesunięciami daty wejścia w życie przepisów o CRU).

Prawidłowe zidentyfikowanie ustawy nowelizującej to np. dotarcie do przepisów przejściowych. Przykładem jest art. 14a ustawy nowelizującej. Przepis stanowi, że „przepisy art. 34a oraz art. 34b ust. 5–7, 9 i 10 ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się do umów zawartych od dnia 1 lipca 2026 r.”.

REKLAMA

Ważne Oznacza to, że samorządy nie muszą ujawniać w CRU informacji o umowach zawartych przed 1 lipca 2026 r. I właśnie tego dnia rusza system upubliczniania umów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To jest kluczowa informacja, a nie znajdziemy jej w ustawie o finansach publicznych, tylko właśnie w ustawie z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Ważne Druga kluczowa data to 1 kwietnia 2026 r. – jest to początek działania systemu teleinformatycznego i możliwość zakładania kont CRU. Podstawą prawną także jest przepis przejściowy. Artykuł 14b ustawy nowelizującej stanowi, że „przepisy art. 34b ust. 1–4 i 8 ustawy zmienianej w art. 6 stosuje się do wniosków o założenie konta w systemie, o którym mowa w art. 34b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, składanych od dnia 1 kwietnia 2026 r.”.

Publikacje informacji o umowach w CRU - terminy

Informacje o umowie udostępnia się i aktualizuje w Centralnym Rejestrze Umów JSFP bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni odpowiednio od dnia zawarcia umowy lub zaistnienia zmiany informacji o umowie – przy czym do tego terminu nie wlicza się dni, w których wystąpiła awaria, o której mowa w art. 34b ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek publikacji w CRU obejmuje nie tylko udostępnianie informacji o umowach po ich podpisaniu, ale również aktualizację tych informacji, w przypadku gdy informacje te ulegną zmianie w trakcie wykonywania umowy.

(...)

Materiał powstał na podstawie artykułu Andrzeja Dybowskiego, opublikowanego w Gazecie Samorządu i Administracji Przeczytaj pełną wersję artykułu w serwisie INFORLEX» Więcej podobnych treści znajdziesz na inforlex.pl

Podstawa prawna ustawa z 4 grudnia 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 poz. 1844) art. 7 pkt 32, art. 14 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1235) art. 34 i art. 34a–34d ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 – w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2026 r.)' art. 10 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 902)

Polecamy: KSeF. Wdrożenie w sektorze finansów publicznych