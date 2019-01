Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży komputerów do szkół?

Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT) przewidują zastosowanie stawki 0% do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych - przy zachowaniu poniższych warunków.

Po pierwsze, zakres przedmiotowy sprzętu komputerowego, którego dostawy objęte są stawką 0% określono w załączniku nr 8 do ustawy. Są to:

jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;

drukarki;

skanery;

urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);

urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Po drugie, dokonujący dostawy ww. sprzętu komputerowego może zastosować stawkę 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówką oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Po trzecie, dostawca obowiązany jest przekazać kopię tego zamówienia do właściwego urzędu skarbowego.

Po czwarte do placówek oświatowych, o których tutaj mowa zalicza się: szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zamknięty katalog towarów

Należy podkreślić, że wskazany powyżej katalog towarów ma charakter zamknięty. Zatem nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany stawką 0%, lecz tylko i wyłącznie ten, który został wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego są opodatkowane stawką podstawową tj. 23%.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów wskazując jednocześnie, że w katalogu tym nie zostały wymienione komputery przenośne (np. laptopy, notebooki, palmtopy, tablety). Zatem komputery przenośne nie mogą być objęte preferencyjną - 0% stawką VAT.

Niejednolite stanowiska fiskusa

W doktrynie podnosi się, że ograniczenie możliwości stosowania stawki 0% jedynie do komputerów stacjonarnych, z wyłączeniem komputerów przenośnych, wydaje się niczym nieuzasadnione i sprzeczne z rozwojem rynku tego sprzętu nastawionego na rozwój urządzeń mobilnych oraz rozwojem edukacyjnym dzieci i młodzieży, które powinny kształcić się na sprzęcie, z którego będą korzystać w praktyce.

Dodatkowo wydawane interpretacje podatkowe potwierdzają, że inny nowoczesny sprzęt komputerowy również nie będzie objęty stawką 0%.

Dla przykładu wskazać można na interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 września 2018 r. (0115-KDIT1-2.4012.600.2018.2.AP), która dotyczyła podłóg interaktywnych. Mimo, ze takie podłogi składają się z jednostki centralnej komputera oraz projektora krótkoogniskowego i kamery, które są zamontowane wewnątrz jednej obudowy, ściśle ze sobą współpracują i stanowią stacjonarny zestaw komputerowy montowany na stałe w jednym miejscu to zdaniem organu nie mogą być opodatkowane stawką 0%, gdyż nie zostały wymienione w załączniku.

"Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających." Interpretacja indywidualna DKIS z 21 września 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.600.2018.2.AP

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że zaprezentowane wyżej stanowisko fiskusa nie jest jednolite. We wcześniejszej interpretacji indywidualnej (z 12 kwietnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.145.2018.1.MGO) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił bowiem stanowisko, zgodnie z którym sprzedawane do placówek oświatowych podłogi interaktywne, stanowiące komputerowy zestaw stacjonarny, można uznać za towar wymieniony w załączniku nr 8.

Podłoga interaktywna - składająca się z jednostki centralnej komputera oraz projektora krótkoogniskowego i kamery, które są zamontowane wewnątrz jednej obudowy, które - jak wskazał Wnioskodawca - ściśle ze sobą współpracują i stanowią stacjonarny zestaw komputerowy montowany na stałe w jednym miejscu, a do urządzenia można podłączyć wszelkie inne urządzenia peryferyjne dedykowane komputerom stacjonarnym, takie jak myszka, klawiatura, drukarka, skaner, czy pamięć przenośna - stanowi towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy. Interpretacja indywidualna DKIS z 12 kwietnia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.145.2018.1.MGO

Interaktywne tablice z zerową stawką VAT

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku monitorów interaktywnych (tablic interaktywnych). Tutaj organy podatkowe potwierdzają, że są one zaliczane do monitorów wymienionych w załączniku nr 8 i mogą być objęte stawką 0% (zob. m.in.: interpretacje DKIS z 15 stycznia 2018 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.138.2017.1.JS).

Monitory interaktywne wraz z wbudowanym na stałe komputerem, stanowiące razem konstrukcyjnie i nierozerwalnie jeden wyrób, zostały przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego zaklasyfikowane do grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 26.20.1 "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych". Interpretacja indywidualna DKIS z 15 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.137.2017.1.JS

Również problemu nie stwarzają różnego rodzaju zestawy komputerowe łącznie z akcesoriami np. myszkami i klawiaturami (zob. interpretacja DKIS z 20 lutego 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.851.2017.3.RG), w tym zestawy komputerowe do nauki języków (zob. interpretacja DKIS z 7 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.465.2018.1.KK).

Podstawa prawna

art. 83, załącznik nr 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)