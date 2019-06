Co samorząd może zyskać na konsolidacji ubezpieczeń?

Największy wzrost cen w ostatnich trzech latach można było zauważyć w ubezpieczeniach komunikacyjnych – aż o 77%. Zmienia uległa również wysokość składki za polisy majątkowe. Za takie samo ubezpieczenie jak wcześniej, trzeba obecnie zapłacić niemal 20% więcej. Jedną z grup, która szczególnie odczuwa zmiany cen, są jednostki budżetowe, m.in. samorządy. Wynika to z tego, że wszelkie wydatki muszą one zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, w związku z czym nie zawsze są w stanie skutecznie zareagować na zmiany na rynku finansowym. Istnieje jednak rozwiązanie pozwalające na znalezienie korzystnej oferty.

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów finansowych, również w przypadku ubezpieczeń łączenie analogicznych polis zawieranych przez kilka jednostek w jedną umowę ubezpieczenia, pozwala na zyskanie korzystniejszej składki. Cena za taką polisę jest przynajmniej o 20% niższa w porównaniu z sumą składek płaconych przez poszczególne instytucje samodzielnie. Jeśli kontraktujemy ubezpieczenia w cyklach trzyletnich, uzyskana w wyniku rozsądnej, świadomej konsolidacji zniżka odpowiada wartości rynkowego wzrostu cen. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy dobrze przeprowadzona konsolidacja pozwala na uzyskanie nawet o połowę lepszej ceny.

Więcej ofert dzięki konsolidacji

Konsolidacja ubezpieczeń umożliwia jednak nie tylko zmniejszenie ceny. Rozwiązanie to niesie ze sobą jeszcze inne korzyści. Przede wszystkim czyni zapytanie przetargowe atrakcyjniejszym dla ubezpieczycieli. Należy pamiętać, że mała liczba ofert składanych w odpowiedzi na nie jest jedną z głównych bolączek JST. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku samorządu terytorialnego ubezpieczyciele nie zastanawiają się „czy wystąpi szkoda?”, ale „kiedy nastąpi pierwsza z nich?”. W związku z tym nie każde towarzystwo jest zainteresowane udzieleniem ochrony. Trzeba mieć na uwadze, że wypłata odszkodowania to nie jedyny koszt, jaki ponosi ubezpieczyciel. Musi on także zapewnić ubezpieczonym odpowiednią obsługę, a ta wiąże się, chociażby z zapewnieniem wynagrodzeń dla odpowiednio licznego personelu. W związku z tym łączenie ochrony dla wielu jednostek w jedną umowę ubezpieczenia podnosi atrakcyjność kontraktu i przyczynia się do większej liczby ofert składanych w postępowaniu przetargowym. Stwarza też większe pole do negocjacji z ubezpieczycielem, co ma przełożenie również na cenę polisy.

Jednolity standard ochrony

Drugim istotnym atutem konsolidacji ubezpieczeń jest zapewnienie jednolitego standardu ochrony dla wszystkich objętych nim instytucji. Analizując ubezpieczenia posiadane przez samorządy i ich jednostki podległe często można zauważyć, że tylko część instytucji posiada polisy. Co więcej, zazwyczaj uwzględniają one różny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela czy sumy gwarancyjne. Łączenie ubezpieczeń w jedną umową pozwala zapewnić wszystkim instytucjom jednolity poziom ochrony, zdecydowanie wyższy od posiadanego wcześniej. Ponadto, konsolidacja umożliwia także zapisanie w umowie wyższych sum gwarancyjnych, nieosiągalnych dla poszczególnych jednostek przy zawieraniu samodzielnych polis.