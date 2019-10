Jak samorządy korzystają z ubezpieczeń?

Wiele samorządów traktuje ubezpieczenia majątkowe przede wszystkim jako źródło finansowania bieżących napraw wynikających z wypadków czy awarii. Owszem, zadaniem polis jest zapewnienie ubezpieczonym tego, że nie muszą się przejmować kosztami związanymi z wymianą wybitej szyby czy naprawą uszkodzonej elewacji, ale to tylko część zdarzeń, których skutki objęte są ochroną. Ubezpieczenie powinno zapewniać odszkodowanie w sytuacji, gdy przedmiot ubezpieczenia ulegnie całkowitemu zniszczeniu lub odbudowa będzie wymagała dużych nakładów finansowych. W związku z tym skupianie się na typowych i częściowo przewidywalnych szkodach może prowadzić do niewłaściwego wyboru zakresu i sum ubezpieczenia.

Polecamy: INFORLEX Administracja

reklama reklama



Średnia wartość szkody to kilka tysięcy, ale niektóre sięgają milionów

Z przeprowadzonych przez EIB SA. analiz wynika, że średnia wysokość szkody w przypadku dużego miasta wynosi ok. 6 tys. zł. Zdarzają się też szkody o wartości kilkuset złotych, ale niektóre opiewają na wiele milionów. To może znacząco zachwiać budżetem miasta, jeżeli nie posiadało ono odpowiedniej ochrony. W związku z tym w proces wyboru najkorzystniejszego rozwiązania warto zaangażować brokera, przede wszystkim na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia do przetargu.

Ubezpieczenie samorządu to zagadnienie wielowątkowe. Zarówno ze względu na skalę odpowiedzialności, strukturę organizacyjną podmiotu, jak i rodzaj majątku, który trzeba ubezpieczyć, a także liczbę zagrożeń, które należy brać pod uwagę.

Jaki sposób ustalania sumy ubezpieczenia stosować?

Suma ubezpieczenia zapisana w polisie określa maksymalną kwotę, jaką towarzystwo ubezpieczeń może wypłacić w razie wystąpienia szkody. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jest ona równowartością wszystkich kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, żeby zlikwidować szkody. Dlaczego tak się dzieje? Suma ubezpieczenia odnosi się do jednego z trzech rodzajów wartości:

odtworzeniowej nowej,

rzeczywistej

lub księgowej brutto.

Ubezpieczenie, którego suma wyliczana jest na podstawie wartości odtworzeniowej nowej, zakłada wypłatę odszkodowania pozwalającego na odtworzenie mienia do stanu nowego, ale nie ulepszonego. Stosując z kolei wartość rzeczywistą, środki przekazane poszkodowanemu uwzględniać będą zużycie techniczne mienia, czyli będą niższe niż cena, jaką trzeba zapłacić za zastąpienie uszkodzeń nowymi elementami. Wartość księgowa brutto oznacza natomiast wypłatę nakładów finansowych równych początkowej wartości ewidencyjnej zniszczonego mienia.