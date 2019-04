ZUS ZSWA do 31 marca 2020 r.

Płatnik ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zgłoszenia ZUS ZSWA można dokonać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. W zgłoszeniu należy wymienić wszystkich pracowników, którym opłaca się składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnicy powinni, jak co roku, przesłać formularz ZUS ZSWA do ZUS za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Dokument ZUS ZSWA składają płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Należy pamiętać, że dokument ZUS ZSWA ma charakter sformalizowanego wzoru i znajduje się w załączniku nr 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Płatnik obowiązany jest wypełnić dane organizacyjne, dane identyfikacyjne płatnika składek, dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, dane o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ponadto pracodawca oświadcza, iż dane zawarte w dokumencie ZUS ZSWA są prawdziwe.

Termin złożenia dokumentu ZUS ZSWA

Termin złożenia ZUS ZSWA upływa 31 marca 2020 r. W niektórych sytuacjach płatnik obowiązany jest złożyć omawiany dokument w innym terminie, co wynika z ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Płatnik ZUS ZSWA ma obowiązek złożyć do ZUS dokument ZUS ZSWA w następujących przypadkach:

wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej – zgłoszenie płatnik składek przekazuje do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku,

jeżeli z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej pracownik wystąpi przed przekazaniem zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, płatnik składek przekazuje do ZUS także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy,

upadłości lub likwidacji płatnika składek zgłoszenia ZUS ZSWA w danym roku kalendarzowym płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek,

upadłości lub likwidacji płatnika składek przed przekazaniem zgłoszeń ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, płatnik składek przekazuje do ZUS także zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy.

Rodzaje prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze

Rodzaje prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze wymienione zostały w wykazach A i B stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43).

Rodzaje prac w szczególnych warunkach w wykazie A

Dział I

Prace w górnictwie

Dział II

Prace w energetyce

Dział III

Prace w hutnictwie i przemyśle metalowym

Dział IV

Prace w chemii

Dział V

Prace w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

Dział VI

Prace w leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym

Dział VII

Prace w przemyśle lekkim

Dział VIII

Prace w transporcie i łączności

Dział IX

Prace w gospodarce komunalnej

Dział X

Prace w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

Dział XI

Prace w przemyśle poligraficznym

Dział XII

Prace w służbie zdrowia i pomocy społecznej

Dział XIII

Prace w zespołach formujących szkło

Dział XIV

Prace różne

Wykaz B zawiera z kolei rodzaje prac skatalogowane w czterech działach:

Dział I

Prace na statkach żeglugi powietrznej

Dział II

Prace w portach morskich

Dział III

Prace gorące w hutach żelaza i stali oraz hutach metali nieżelaznych

Dział IV

Prace różne