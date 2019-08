RIO: Etapy postępowania nadzorczego

Przebieg postępowania nadzorczego prowadzonego przez kolegium RIO wygląda w następujący sposób:

1. Do RIO wpływa uchwała podlegająca nadzorowi tego organu zgodnie z katalogiem wskazanym w art. 11 ust. 1 ustawy o RIO.

2. Organ wykonawczy przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w terminie 7 dni uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru RIO.

Termin ten jest, co prawda, terminem instrukcyjnym, jednak należy go dochować, ponieważ kolegia RIO w skali kraju wysyłają do właściwych organów pisma dyscyplinujące przypominające o zachowaniu ww. terminu. Niekiedy niedochowanie ww. terminu traktowane jest jako naruszenie prawa i skutkuje wszczęciem postępowania nadzorczego.

3. Po wstępnej analizie i ocenie przez pracownika Działu Analiz i Szkoleń RIO uchwała trafia do członka kolegium, który nadzoruje działalność konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. Na tym etapie - zarówno analizy finansowej, jak i prawnej - dochodzi do wstępnego stwierdzenia naruszenia prawa.

Zadania Działu Informacji, Analiz i Szkoleń RIO

Do zadań Działu Informacji, Analiz i Szkoleń należy w szczególności:

1) przygotowywanie ramowego planu pracy izb;

2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;

3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o RIO;

4) przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o RIO;

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;

6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;

7) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;

8) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o RIO;

9) opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

