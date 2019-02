Świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych strażaków a zwolnienie z PIT

PROBLEM:

Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej realizuje wypłatę świadczeń emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin. Emeryt (rencista) uprawniony do korzystania z funduszu socjalnego to były funkcjonariusz, który odszedł ze służby z odpowiedniej komendy miejskiej (powiatowej). Czy przepisy art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) należy stosować do emerytów i rencistów jako osób, które łączył uprzedni stosunek służbowy, funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby w komendach miejskich (powiatowych) Państwowej Straży Pożarnej?

ODPOWIEDŹ:

Emeryt lub rencista, który odszedł ze służby z odpowiedniej komendy miejskiej (powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej, jest osobą, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 updof, a tym samym wypłacone mu świadczenia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z ogólną definicją przychodów zawartą w art. 11 ust. 1 updof, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że świadczenia wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią przychody w rozumieniu podatkowym.

Sam fakt, że coś jest przychodem, nie zawsze oznacza konieczność zapłaty podatku dochodowego. Opodatkowania można uniknąć chociażby poprzez skorzystanie ze zwolnień podatkowych. Zgodnie z jednym z nich - wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 38 updof - wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. Aby skorzystać z tego zwolnienia, należy spełnić określone warunki.

Pierwszym warunkiem jest status emeryta lub rencisty. Innymi słowy, otrzymujący świadczenie musi mieć ustalony status emeryta lub rencisty. Z pytania wynika, że warunek ten jest spełniony.

Drugim warunkiem jest wypłata dokonana przez podmiot, który wcześniej zatrudniał świadczeniobiorcę, przy czym przez zatrudnienie należy rozumieć zarówno stosunek pracy, jak i stosunek służby. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Państwową Strażą Pożarną jest zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:

komenda główna;

komenda wojewódzka;

komenda powiatowa (miejska);

Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;

instytut badawczy;

Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Powyższe oznacza, że zarówno komenda wojewódzka, jak i komendy powiatowe (miejskie) wchodzą w skład tej samej struktury, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. W efekcie komenda wojewódzka wypłaca w przedmiotowym stanie faktycznym świadczenia własnym emerytom i rencistom, także w przypadku, gdy formalnie byli oni zatrudnieni w komendach powiatowych (miejskich). Skoro zaś mamy do czynienia z własnymi emerytami (rencistami), mamy spełniony drugi warunek umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia od podatku, czyli wypłata następuje na rzecz osób, które wcześniej łączył z zakładem pracy stosunek służbowy. Skoro zaś świadczenie jest nieopodatkowane, komenda wojewódzka nie wykazuje go w formularzach podatkowych.

PODSTAWY PRAWNE

art. 11 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2246)

art. 1 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1313; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI

prawnik, publicysta, trener, wykładowca, autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych