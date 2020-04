Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach a trzynastka

Nauczyciel świadczył pracę do maja 2019 r., następnie został zawieszony w prawach i w tym okresie otrzymywał część wynagrodzenia. Dopiero w połowie grudnia 2019 r. komisja dyscyplinarna przywróciła go do pracy w szkole. W 2019 r. nie przepracował więc 6 miesięcy. Czy należało mu wypłacić trzynastkę za 2019 r., skoro nieprzepracowanie uprawniającego okresu do trzynastki wynikało z zawieszenia pedagoga, po którym został on przywrócony do pracy?