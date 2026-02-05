REKLAMA

Strona główna » Księgowość budżetowa » Kadry i płace » Zatrudnianie i zwalnianie » Służba cywilna. Czy w urzędzie można stosować ruchomy czas pracy?

Służba cywilna. Czy w urzędzie można stosować ruchomy czas pracy?

05 lutego 2026, 09:52
Ruchomy czas pracy w służbie cywilnej
Ruchomy czas pracy w służbie cywilnej
W urzędach zatrudniających członków korpusu służby cywilnej może być stosowany ruchomy rozkład czasu pracy. Co ważne, ustalone godziny otwarcia urzędu nie stoją na przeszkodzie stosowaniu w urzędach zarówno ruchomego czasu pracy, jak i indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Czym w praktyce jest ruchomy rozkład czasu pracy?

Jest to rozkład, w którym pracownik zobowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy przez umówiony wymiar czasu pracy, np. 8 godzin dziennie, bez sztywno określonych godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Rozkład taki pozwala pracownikowi rozpoczynać i kończyć pracę w zasadzie o dowolnej porze po upływie umówionej liczby godzin.

Ruchomy czas pracy – 2 warianty

Kodeks pracy pozwala stosować ruchomy czas pracy w dwóch odmianach:

  • ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników (art. 1401 § 1 k.p.),
  • określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę (art. 1401 § 2 k.p.).

W pierwszym przypadku pracodawcy mogą ustalać rozkłady czasu pracy przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy przez pracowników w poszczególnych dobach, w tym również w taki sposób, że w kolejnym dniu pracownik może rozpoczynać pracę wcześniej niż w dniu poprzednim. Praca w niezakończonej dobie pracowniczej nie stanowi tu pracy w godzinach nadliczbowych. W takim rozkładzie pracodawca ma obowiązek zachować odpoczynek dobowy i tygodniowy.

W drugim przypadku pracodawcy mogą też ustalać rozkłady czasu pracy, wyznaczając w nich przedział czasu, w trakcie którego pracownicy są zobowiązani stawić się do pracy (np. pomiędzy godziną 7.30 a 9.00). Również w takim rozkładzie, w sytuacji, gdy pracownik w kolejnym dniu rozpocznie pracę o wcześniejszej godzinie niż w dniu poprzednim, taka praca nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Należy tutaj też należy przestrzegać przepisów dotyczących odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Czy ruchomy czas pracy musi objąć wszystkich pracowników?

Ruchomy czas pracy może dotyczyć wszystkich pracowników urzędu, ale można też z niego wyłączyć poszczególne komórki organizacyjne lub grupy pracowników. Pracodawca może też wprowadzić dla nich inne ograniczenia, np. zawęzić przedział czasu, w którym rozpoczyna się pracę. Takie działania podejmuje, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości organizacji pracy w urzędzie. Ruchome rozkłady czasu pracy mogą być stosowane niezależnie od przyjętego systemu czasu pracy.

Materiał powstał na podstawie artykułu Ewy Łukasik, opublikowanego w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Podstawa prawna

art. 85, art. 97, art. 97a ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j. t. Dz.U. z 2024 r. poz. 409; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 1661);

art. 132, art. 133, art. 140, art. 1401, art. 143, art. 144, art. 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25);

§ 2–5 zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów z 23 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów (M.P. z 2023 r. poz. 1189);.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
