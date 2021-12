Dojazd wójta do pracy samochodem służbowym. Wykorzystywanie samochodu służbowego do przejazdu z miejsca zamieszkania przez wójta gminy do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie (garażowanie nocą w miejscu zamieszkania) nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Wartość tego świadczenia nie powinna być zaliczana do przychodu ze stosunku pracy wójta gminy.

W interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDIL2-1.4011.910.2021.1.MKA) stwierdził, że jeżeli przejazdy te odbywają się wyłącznie w celach służbowych, dla których to powierzony został wójtowi gminy samochód służbowy, to nie rozpoznajemy nieodpłatnego świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartość tego świadczenia nie powinna być zaliczana do przychodu ze stosunku pracy wójta gminy.

Dojazd wójta do pracy - stan faktyczny sprawy

Wójt gminy wykonuje przejazdy samochodem służbowym zakupionym na własność przez gminę na trasie miejsce zamieszkania - miejsce wykonywania pracy i odwrotnie. Miejsce zamieszkania wójta znajduje się w oddaleniu od siedziby urzędu gminy, ale w obrębie tej samej gminy. Wójt musi wykazywać pełną gotowość do wykonywania swoich obowiązków w różnych porach dnia. Przy urzędzie gminy znajdują się ogólnodostępne stanowiska parkingowe, które tylko częściowo są objęte zasięgiem kamer. W tym zakresie nie ma osobno wyznaczonego miejsca parkingowego do parkowania samochodu służbowego. Dostęp do samochodu służbowego możliwy jest bezpośrednio z ulicy. Zostawianie samochodu na noc na parkingu przy urzędzie gminy wiąże się ze znacznym ryzykiem. Na parking może teoretycznie dostać się każda z osób.

Dojazd wójta do pracy samochodem – trzeba uwzględnić kodeks pracy

Rozstrzygając, że w tym stanie faktycznym nie pobiera się podatku PIT od nieodpłatnych świadczeń, organ podatkowy wskazał, że przepisy dotyczące określania przychodu ze stosunku pracy, w szczególności dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń, należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników, określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Jak wynika z dyspozycji art. 124 § 2 Kodeksu pracy, pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Z powyższego wynika, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Dojazd wójta do pracy samochodem - ważny jest regulamin użytkowania samochodu służbowego w urzędzie gminy

Z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że pracownik (wójt gminy), otrzymał do używania - na podstawie regulaminu użytkowania samochodu służbowego w urzędzie gminy - samochód służbowy i jest on zobowiązany do korzystania z przekazanego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do celów służbowych, związanych ze świadczeniem pracy oraz innych związanych z tym zadań. Wójt gminy wykonuje między innymi przejazdy samochodem służbowym na trasie miejsce zamieszkania - miejsce wykonywania pracy i odwrotnie. Charakter pracy, zadań służbowych wójta gminy wymaga od niego pełnej gotowości. Parkowanie (garażowanie) samochodu w miejscu zamieszkania wójta gminy ma na celu zapewnić mu mobilność oraz dyspozycyjność w wykonywaniu obowiązków służbowych i jednocześnie umożliwić sprawowanie nadzoru nad powierzonym samochodem.

Dojazd wójta do pracy samochodem - stanowisko fiskusa

Organ podatkowy uznał, że używanie samochodu służbowego służyć będzie wójtowi gminy w celach związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków (wykonywaniem zadań służbowych). W przedmiotowej sprawie nie otrzyma on żadnej korzyści majątkowej kosztem gminy. Korzystanie bowiem z samochodu służbowego przez Wójta Gminy, wobec którego ze względu na specyfikę wykonywanych zadań oczekuje się pełnej gotowości, dyspozycyjności i mobilności, nie może zostać uznane za nieodpłatne świadczenie.

interpretacja indywidualna z 29 listopada 2021 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.910.2021.1.MKA)

art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.

art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.