Kiedy nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej i miejscowej od podatników podatku od nieruchomości

Co do zasady opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej nie pobiera się od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się takie opłaty. Ale czy wyłączenie to obejmuje również pobyt takich osób w innych obiektach w danej miejscowości niż tylko w obiekcie posiadanym przez daną osobę?