Zaniechanie dokonywania odpisów aktualizujących należności

W polityce rachunkowości urzędu miejskiego ustalono zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności. Wskazano, że podlegają one ewidencji na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Od co najmniej ostatnich 5 lat na koncie tym nie zarejestrowano żadnych obrotów, mimo że co roku jednostka miała w różnych kategoriach należności (podatkowe, cywilnoprawne) różne sumy zagrożone nieściągalnością. Z roku na rok było przenoszone jedynie saldo konta 290, w kwocie 290 564,20 zł. Jednostka nie miała żadnych dokumentów, z których wynikałoby, co jest ujęte na tym saldzie. W bilansie jednostka wykazywała wartość należności bez pomniejszania ich o odpisy aktualizujące.

PRAWIDŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Należności dla celów bilansowych wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (art. 28 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 7 uor). Zasada ostrożności oznacza urealnienie kwoty należności z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dłużników. W ewidencji księgowej wartość należności urealnia się za pomocą odpisu aktualizującego należności. Odpis odpowiada kwocie należności, których spłata nie została w żaden sposób zabezpieczona, a ryzyko ich nieściągalności jest znaczne.

Wartość należności w jednostkach budżetowych aktualizuje się zgodnie z art. 35b i 35c uor (§ 10 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Opisów aktualizujących należy dokonać nie później niż na dzień bilansowy. Trzeba je ująć na koncie 290.

W bilansie wartość należności pomniejsza się o dokonane od nich odpisy aktualizujące. Dlatego do konta 290 trzeba prowadzić ewidencję pomocniczą, z podziałem co najmniej według rodzajów należności wykazywanych w sprawozdaniu finansowym.

Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli

