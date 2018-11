Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

Prawidłowy sposób postępowania: Według instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-28S w sprawozdaniu jednostkowym rocznym w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków w roku bieżącym. Zgodnie z zasadami ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych zaangażowanie wynikające z umów zawartych w 2017 r., ale obciążające wydatki kolejnego roku budżetowego, nie powinno być wykazywane w sprawozdaniach Rb-28S za 2017 r. W 2017 r. kwoty te powinny być ujęte na odrębnym koncie księgowym o symbolu 999 "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat". Po przeniesieniu ich w 2018 r. na konto 998 "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" powinny być wykazane w odpowiednich sprawozdaniach Rb-28S za 2018 r.

Jednostki otrzymujące sprawozdania jednostkowe od podległych jednostek budżetowych są zobowiązane do ich kontrolowania pod względem formalnym i rachunkowym, a także mają prawo do kontrolowania ich pod względem merytorycznym (§ 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej). Błąd formalny polegający na wykazaniu w rocznym sprawozdaniu Rb-28S kwoty zaangażowania wyższej niż kwota wykonanych wydatków powinien skutkować wezwaniem przez skarbnika gminy kierownika GOPS do przedstawienia zapisów ksiąg rachunkowych i dokumentów w celu sprawdzenia poprawności merytorycznej sprawozdania. Po kontroli kierownik GOPS powinien złożyć korektę sprawozdania jednostkowego GOPS. Korekta powinna być złożona, zanim dane ze sprawozdania jednostkowego GOPS zostały włączone do sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetu JST (§ 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej).

