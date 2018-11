Odpowiedź: Nie. Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustala rada gminy w uchwale. To tam - moim zdaniem - powinna się znaleźć regulacja wskazująca, jakim podmiotom i na jakie cele pomieszczenia gminnych świetlic mogą być udostępniane nieodpłatnie, a jakim za odpłatnością. Przepisy prawa wyborczego nie przyznają wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) kompetencji ani też nie zobowiązują ich do ustalania zasad nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w należących do gminy obiektach na spotkania przedwyborcze.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

reklama reklama

Udostępnianie wiejskich świetlic na spotkania przedwyborcze

Przeczytaj uzasadnienie odpowiedzi.