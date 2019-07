Korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego

W wyniku korzystnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jednostka budżetowa będzie dokonywała korekt podatku naliczonego za lata 2017 i 2018, w tym również od zakupów środków trwałych, zarówno o wartości powyżej, jak i poniżej 15 000 zł. Od 1 stycznia 2017 r. jednostka z tytułu VAT jest jednym podatnikiem z gminą. Czy ta korekta wpływa na zmianę wartości początkowej środka trwałego, w przeciwieństwie do korekty rocznej? Jeśli składniki zostały przekazane nieodpłatnie do innej jednostki, to kto powinien dokonać korekty?